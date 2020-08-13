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Протесты в Белоруссии: Илон Маск готов помогать митингующим 

Павел Тиунов и ещё 7 45 минут назад
Американский предприниматель Илон Маск в Twitter поинтересовался, чем он может помочь протестующим в Белоруссии. Бизнесмен также выразил публичное сожаление по поводу того, что происходит в республике.
Комментарий создателя электромобиля Tesla и первого в мире частного космического корабля появился под постом пользователя под ником Эрвин Вейков, который опубликовал видео о протестах в Белоруссии. В ролике говорится, что граждане республики выступили против «победы» Лукашенко на очередных президентских выборах, который согласно официальным данным набрал более 80%, в то время как по подсчетам неофициальных экзитполов его поддержка оценивается в районе 15%. По словам автора видео, силовики по отношению к протестующим применяют «зверское насилие».

«Очень жаль это слышать. Как мы можем помочь?» — оставил комментарий под постом Илон Маск.

В ответе предпринимателю Вейков отметил, что в первую очередь белорусам может помочь привлечение внимания к проблеме со стороны мирового сообщества. Также автор поста рекомендовал Маску помочь протестующим в финансовом плане, предоставив ему контакты людей, кто собирает деньги на нужды людей, пострадавших в столкновениях с силовиками.
Другие пользователи посоветовали бизнесмену попытаться организовать доступ к интернету для жителей республики, которые в настоящее время не имеют возможности выходить в Сеть.
Ранее, как сообщал «Рамблер», слова поддержки протестующим в Белоруссии высказали актер и музыкант Джаред Лето, актриса Александра Бортич, певец Сергей Жуков, лидер группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок и другие селебрити.
Видео дня. После развода Муциниеце получает один удар за другим
Комментарии 2
СНГ , Видео , В мире , Белоруссия в огне , Сергей Михалок , Сергей Жуков , Джаред Лето , Александра Бортич , Илон Маск
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