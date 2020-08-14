«Я понимал, что я не смогу пойти против народа»

Белоруссии капитан милиции Егор Емельянов , который подал в отставку на фоне массовых протестов в стране из-за прошедших президентских выборов, был задержан на двое суток. Об этом он рассказал в интервью «Русская служба Би-би-си».

«Очень похоже на то, что система, в которой я служил, обиделась», — сказал он.

По его словам, на него составили протокол за проведение массового мероприятия посредством социальной сети Instagram.

«Судья оправдал меня, решив, что просто невозможно проведение массового мероприятия посредством публикации фотографии», — рассказал Емельянов.

Он добавил, что пока за ним никто не приходил, однако он боится определенных служб, которые могут тоже попытаться что-то предъявить.

Бывший капитан милиции рассказал, что при задержании не сопротивлялся. В изолятор он пришел «почти как герой», другие задержанные встретили его аплодисментами. Он добавил, что в изоляторе его кормили, разрешали получать передачи.

По словам собеседника издания, его супруга поддержала решение покинуть службу. Емельянов работал по пятилетнему контракту, ему пришлось вернуть часть выплаченных денег, поскольку он не доработал до конца договора.

«Последней каплей была вот эта нынешняя ситуация. Я просто понимал, что я не смогу пойти против народа, пойти на площадь, взять щит», — сказал он.

При этом он заявил, что не мог бросить коллег в ходе митинга.

«Благо, на площадь мне ходить не пришлось, и чтобы больше уже точно не пришлось, я попросил меня уволить, и в тот же день уволили», — рассказал бывший капитан.

Он добавил, что опасается за семью, и допустил, что ему, возможно, придется уехать из страны.

«Моему сыну 11, дочери — 3 годика. Опасаюсь. За семью — больше всего», — сказал он.

О решении покинуть службу Емельянов сообщил 11 августа в Instagram.

«17 лет службы окончены. Моя совесть чиста. Милиция с народом», — написал он.