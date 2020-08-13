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Стали известны условия содержания в СИЗО задержанного в Минске политтехнолога 

Lenta.ru 14 минут назад
Пыточные условия: О задержанном политиехнологе в Минске
Фото: Noe Falk Nielsen Xinhua Globallookpress
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков со ссылкой на адвоката политтехнолога Виталия Шклярова, задержанного в Минске, рассказал об условиях его содержания в СИЗО. По его словам, мужчину содержат в изоляторе «в пыточных условиях». Об этом Гудков написал в своем Telegram-канале.
По его словам, Шклярова ежедневно заставляют бриться тупой бритвой, из-за чего его лицо —«сплошной кровоподтек». За отказ бриться мужчину сажают в карцер. А в среду, 12 августа, полностью голого Шклярова посадили на пять часов в так называемый «стакан» — узкое помещение, где нельзя сесть. Кроме того, ему разрешено принимать душ только один раз в неделю. Также политтехнологу запрещено вести переписку.

«Это происходит с известным человеком, о котором пишут СМИ. Представьте, до чего дошел обезумевший Лукашенко со всеми другими своими жертвами», — добавил Гудков.

Виталия Шклярова задержали 29 июля. Белорусское телевидение утверждало, что он работал с блогером Сергеем Тихановским. Последний хотел баллотироваться в президенты, но в данный момент находится под арестом. Кандидатом на выборах зарегистрировали его жену Светлану. 7 августа политтехнологу предъявили обвинение по части 1 статьи 342 УК Белоруссии — «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».
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Комментарии
СНГ , В мире , Происшествия , Сергей Тихановский , Дмитрий Гудков , Виталий Шкляров , Госдума , ФСИН , Минск
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