Пыточные условия: О задержанном политиехнологе в Минске

По его словам, Шклярова ежедневно заставляют бриться тупой бритвой, из-за чего его лицо —«сплошной кровоподтек». За отказ бриться мужчину сажают в карцер. А в среду, 12 августа, полностью голого Шклярова посадили на пять часов в так называемый «стакан» — узкое помещение, где нельзя сесть. Кроме того, ему разрешено принимать душ только один раз в неделю. Также политтехнологу запрещено вести переписку.

«Это происходит с известным человеком, о котором пишут СМИ. Представьте, до чего дошел обезумевший Лукашенко со всеми другими своими жертвами», — добавил Гудков.