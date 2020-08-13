Задержанному в Минске журналисту РФ грозят 15 лет тюрьмы

Сотруднику "Открытой России" Артему Важенкову грозит до 15 лет лишения свободы в Белоруссии по уголовному делу о массовых беспорядках, сообщил РИА Новости его адвокат Антон Гашинский.

Ранее государственное агентство Белта опубликовало видеоролик с задержанными в Белоруссии людьми, которых назвали "провокаторами" беспорядков в Минске , двое из четверых утверждают, что они из России . "Открытая Россия" заявила, что опознала на этой записи своих сотрудников — Артема Важенкова и Игоря Рогова . СК Белоруссии сообщил, что Важенков и Рогов проходят по делу о массовых беспорядках и находятся в статусе подозреваемых. Позже Рогова освободили.

"Важенков проходит подозреваемым по возбужденному делу о массовых беспорядках. Санкция по этой статье предусматривает от восьми до 15 лет заключения", — сказал Гашинский.

По его словам, Важенков находится в изоляторе временного содержания, по закону к нему должны допустить адвоката, но это произойдет не раньше четверга. Гашинский сообщил, что в тот же день планирует встретиться со следователем, который, вероятнее всего, возьмет с защитника подписку о неразглашении.

"В Россию он пока не поедет, поедет в СИЗО, скорее всего", — сказал Гашинский.

Он добавил, что российские дипломаты занимаются вопросом возвращения Важенкова на родину.

Адвокат считает, что интерес к Важенкову со стороны правоохранителей обусловлен тем, что он представляет организацию "Открытая Россия". При этом коллегу Важенкова Игоря Рогова удалось освободить и передать дипломатам. "Разницы между ними нет никакой, просто одного успели выхватить, а второго — нет", — сказал Гашинский.