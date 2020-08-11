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Белорус устроил акцию протеста в метро Минска 

Артём Кульша и ещё 2 12 минут назад
В Минске заблокировали метро
Фото: depositphotos.com
Житель Минска устроил акцию протеста на рельсах на одной из станций Минского метрополитена. Об этом сообщает «Ридовка» (Readovka).
Он встал на рельсы на станции «Купаловская» Автозаводской линии и поднял плакат. Надпись на нем представляет собой призыв прекратить калечить и убивать людей. Эта акция протеста стала причиной прекращения движения поездов.
Минское метро перестало останавливаться в центре города
Массовые акции протеста, как сообщал «Рамблер», начались в городах Белоруссии позавчера после окончания голосования на выборах президента страны. Согласно предварительным результатам выборов, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей.
Сегодня в пресс-службе Следственного комитета (СК) Белоруссии призвали граждан страны задуматься о последствиях участия в беспорядках — противоправном действии, предусматривающем непременное наступление уголовной ответственности.
Также там предупредили, что автомобили, которые используются для блокирования транспорта, будут изыматься у владельцев, потому что являются орудиями преступления, а также что перекрытие движения транспорта влечет за собой наступление административной или уголовной ответственности.
Комментарии 18
СНГ , В мире , Александр Лукашенко , СКР , Минск
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