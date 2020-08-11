В Минске заблокировали метро

Житель Минска устроил акцию протеста на рельсах на одной из станций Минского метрополитена. Об этом сообщает «Ридовка» (Readovka).

Он встал на рельсы на станции «Купаловская» Автозаводской линии и поднял плакат. Надпись на нем представляет собой призыв прекратить калечить и убивать людей. Эта акция протеста стала причиной прекращения движения поездов.

Массовые акции протеста, как сообщал «Рамблер», начались в городах Белоруссии позавчера после окончания голосования на выборах президента страны. Согласно предварительным результатам выборов, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей.

Сегодня в пресс-службе Следственного комитета (СК) Белоруссии призвали граждан страны задуматься о последствиях участия в беспорядках — противоправном действии, предусматривающем непременное наступление уголовной ответственности.

Также там предупредили, что автомобили, которые используются для блокирования транспорта, будут изыматься у владельцев, потому что являются орудиями преступления, а также что перекрытие движения транспорта влечет за собой наступление административной или уголовной ответственности.