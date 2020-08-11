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В регион Белоруссии перебрасывают военную технику 

Артём Кульша 10 минут назад
Власти Белоруссии перебрасывают военную технику в Гродненскую область. Об этом сообщает «Подъем».
Позавчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа будут объявлены их окончательные результаты. Согласно предварительным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, а второе место занимает переводчица Светлана Тихановская с 10,09% голосов.
После окончания голосования в городах Белоруссии начались акции протеста. Вчера они повторились. Сегодня очевидцы засняли на видео грузовой поезд, который следовал через переезд в городе Волковыске и вез 10 танков и четыре военных автомобиля. На этом основании «Подъем» высказал мнение, что власти Белоруссии перебрасывают военную технику в Гродненскую область.
«Накануне военный спецназ участвовал в разгонах демонстрантов в Минске, однако военной техники на улицах замечено не было», — отметило издание.
Вчера депутат Государственной думы Владимир Жириновский заявил, что Лукашенко спустил на белорусов собак, а музыкант Сергей Шнуров — что стал «*** (избивать. — Прим. ред.)» народ и поливать его газом.
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СНГ , Видео , В мире , Светлана Тихановская , Владимир Жириновский , Сергей Шнуров , Александр Лукашенко , Госдума
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