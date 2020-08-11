По его словам, политик приехала в Литву после того, как была задержана в Белоруссии примерно на семь часов.

При этом министр не уточнил, каким путем и на какое время приехала Тихановская в Вильнюс и какие у нее дальнейшие планы.

Линкявичюс добавил, что пытался связаться с Тихановской всю ночь, пока продолжались ее поиски.

Накануне вечером Тихановская посещала белорусский ЦИК . Она подала жалобу на результаты выборов в связи с выявленными нарушениями законодательства при подсчете голосов и потребовала повторного подсчета. После этого с ней не могли установить связь несколько часов.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.