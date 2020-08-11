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Стало известно об обстоятельствах прибытия Тихановской в Литву 

Газета.Ru и ещё 5 43 минуты назад
Глава литовского МИД Линас Линкявичюс рассказал, при каких обстоятельствах кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прибыла в Литву. Об этом сообщает LRT.
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По его словам, политик приехала в Литву после того, как была задержана в Белоруссии примерно на семь часов.
При этом министр не уточнил, каким путем и на какое время приехала Тихановская в Вильнюс и какие у нее дальнейшие планы.
Линкявичюс добавил, что пытался связаться с Тихановской всю ночь, пока продолжались ее поиски.
Накануне вечером Тихановская посещала белорусский ЦИК. Она подала жалобу на результаты выборов в связи с выявленными нарушениями законодательства при подсчете голосов и потребовала повторного подсчета. После этого с ней не могли установить связь несколько часов.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
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СНГ , Видео , В мире , Светлана Тихановская , МИД , Центризбирком России , Литва
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