КГБ Беларуси предотвратил покушение на Тихановскую 

По его словам, Тихановская могла стать «сакральной жертвой». Сообщения о необходимости такой жертвы были перехвачены подразделением МВД по борьбе с экстремизмом. А затем из так называемого объединенного штаба оппозиции была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской.

"Следует отметить, что мы со всей серьезностью отнеслись к этой информации. В соответствии с поручением главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба. Они старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно", — отметил Вакульчик.

По его словам, отправитель тех тревожных сообщений уже установлен и в ближайшее время будет задержан.