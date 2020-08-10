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КГБ Беларуси предотвратил покушение на Тихановскую 

Российская Газета и ещё 23 2 часа назад
КГБ Беларуси предотвратил покушение на Тихановскую
Фото: Российская Газета
Комитет госбезопасности Беларуси предотвратил попытку покушения на кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую. Об этом рассказал председатель КГБ Валерий Вакульчик в эфире телеканала ОНТ.
По его словам, Тихановская могла стать «сакральной жертвой». Сообщения о необходимости такой жертвы были перехвачены подразделением МВД по борьбе с экстремизмом. А затем из так называемого объединенного штаба оппозиции была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской.
"Следует отметить, что мы со всей серьезностью отнеслись к этой информации. В соответствии с поручением главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба. Они старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно", — отметил Вакульчик.
По его словам, отправитель тех тревожных сообщений уже установлен и в ближайшее время будет задержан.
Ранее о том, что силовики охраняли в ночь на понедельник представителей объединенного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской, сообщил сам глава государства Александр Лукашенко. По его словам, о защите попросили сами представители штаба его основного соперника на выборах.
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Комментарии
СНГ , В мире , Светлана Тихановская , Валерий Вакульчик , Александр Лукашенко , КГБ РБ , МВД
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