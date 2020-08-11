«Дни Батьки подошли к концу» 

Дни Александра «Батьки» Лукашенко на посту президента Белоруссии подошли к концу. Об этом сообщает британское издание The Spectator.

Позавчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа будут объявлены их окончательные результаты. Согласно предварительным, Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, а второе место занимает переводчица Светлана Тихановская с 10,09% голосов. После окончания голосования в городах Белоруссии начались акции протеста.

«Дни Батьки (Лукашенко. — Прим. ред.) подошли к концу», — сообщил вчера The Spectator.

Издание назвало это прозвище полуласковым и полураздраженным одновременно и усомнилось в том, что Лукашенко сохранит его после нынешних выборов, потому что они прошли на грани фарса и были сфальсифицированы.

The Spectator выразило уверенность, что режиму Лукашенко наступает конец, потому что белорусы устали от стабильности в обмен на покорность и увидели в Тихановской шанс изменить ход вещей.