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В Белоруссии пообещали наказать всех виновных в массовых беспорядках 

Lenta.ru 1 час назад
В Белоруссии накажут виновных в массовых беспорядках
Фото: Reuters
В Белоруссии возбудили уголовные дела по фактам организации и участия в массовых беспорядках, а также насилия в отношении милиции. Наказать всех виновных пообещал глава Следственного комитета (СК) Иван Носкевич. Об этом сообщает Telegram-канал БЕЛТА.
Правоохранители проводят осмотр мест, где прошли несанкционированные уличные акции. При осмотрах зафиксировано использование в качестве орудий преступлений мусорных контейнеров, скамеек, палок, булыжников, осколков тротуарной плитки, стеклянных бутылок, а также легковоспламеняющихся жидкостей, сообщили в СК.

«Многие из подозреваемых и уже задержанных находятся в состоянии алкогольного опьянения. Изъяты записи камер видеонаблюдения. Установлены и продолжают устанавливаться лица, причастные к беспорядкам. Действиям их всех будет дана соответствующая правовая оценка», — отметил Носкевич.

По его словам, возбуждены уголовные дела по различным частям статьи 293 Уголовного кодекса Белоруссии. Участникам и организаторам массовых беспорядков грозит до 8 и 15 лет лишения свободы.
Носкевич считает, что заинтересованные в массовых беспорядках используют толпу как своеобразный инструмент достижения своих целей, учитывая психологию людей и направляя их стихийное поведение в нужное им русло: «Я прошу не поддаваться на провокации и призывы к нарушению общественного порядка. Правоохранительными органами будут приняты все возможные меры для защиты конституционного строя».
Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых состоялся 9 августа. Согласно промежуточным данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает свыше 81 процента голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — лишь 8 процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.
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СНГ , В мире , Иван Носкевич , Александр Лукашенко , СКР , МВД
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