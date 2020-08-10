В Белоруссии накажут виновных в массовых беспорядках

Белоруссии возбудили уголовные дела по фактам организации и участия в массовых беспорядках, а также насилия в отношении милиции. Наказать всех виновных пообещал глава Следственного комитета (СК) Иван Носкевич . Об этом сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

Правоохранители проводят осмотр мест, где прошли несанкционированные уличные акции. При осмотрах зафиксировано использование в качестве орудий преступлений мусорных контейнеров, скамеек, палок, булыжников, осколков тротуарной плитки, стеклянных бутылок, а также легковоспламеняющихся жидкостей, сообщили в СК.

«Многие из подозреваемых и уже задержанных находятся в состоянии алкогольного опьянения. Изъяты записи камер видеонаблюдения. Установлены и продолжают устанавливаться лица, причастные к беспорядкам. Действиям их всех будет дана соответствующая правовая оценка», — отметил Носкевич.

По его словам, возбуждены уголовные дела по различным частям статьи 293 Уголовного кодекса Белоруссии. Участникам и организаторам массовых беспорядков грозит до 8 и 15 лет лишения свободы.

Носкевич считает, что заинтересованные в массовых беспорядках используют толпу как своеобразный инструмент достижения своих целей, учитывая психологию людей и направляя их стихийное поведение в нужное им русло: «Я прошу не поддаваться на провокации и призывы к нарушению общественного порядка. Правоохранительными органами будут приняты все возможные меры для защиты конституционного строя».