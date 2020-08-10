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Цепкало назвал результаты выборов «плевком в лицо народу» 

РИА Новости 14 минут назад
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил о фальсификациях на выборах, отметив, что цифры не коррелируются с реальностью.
Ранее Валерий Цепкало выехал из страны вместе с двумя сыновьями из опасения быть задержанным.

"Народ почувствовал, что ему плюнули в лицо, что полностью его волеизъявление выбросили, грубо говоря, в мусорный ящик, и называют цифры, которые вообще никак не коррелируются с действительностью. Если бы речь шла о фальсификации на 10-20 процентов, то мы как бы к этому уже привыкли, но речь идет о фальсификации на 70 процентов. Все прекрасно понимают, что эти цифры нарисованы", — сказал он.

Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35%, на втором месте Светлана Тихановская с 8%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.
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СНГ , Видео , В мире , Александр Лукашенко
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