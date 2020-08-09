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Протестующие в Минске начали строить баррикады 

RT на русском и ещё 23 32 минуты назад
Протестующие в Минске начали строить баррикады
Фото: AFP
Протестующие в центре Минска начали строить баррикаду, сообщает Sputnik Беларусь.
Как пишет агентство, правоохранители оттеснили участников акции на соседние со стелой «Минск — город-герой» улицы.
Отмечается, что протестующие противостоят разгону и начали строить баррикаду из мусорных баков и других подручных средств.
Ранее сообщалось, что в центре Минска начались задержания протестующих, несогласных с результатами президентских выборов в Белоруссии. Задержания начались на площади Победы около стелы «Минск — город-герой». Также сообщалось о применении сотрудниками милиции светошумовых гранат против демонстрантов и слезоточивого газа.
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СНГ , В мире , Происшествия , ИА Sputnik , Минск
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