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В центре Минска прогремели взрывы 

Lenta.ru и ещё 3 11 минут назад
В центре Минска на пересечении проспекта Машерова и Сторожовской улицы прогремели взрывы, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента с места событий. В небо поднялось облако дыма.
Причины взрывов не называются, но известно, что минские силовики в ходе разгона протестующих начали применять светошумовые гранаты, а также резиновые пули и водометы. Известно о нескольких пострадавших в результате разгона, они госпитализированы.
Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых состоялся 9 августа. Согласно промежуточным данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает свыше 81 процента голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — лишь 8 процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.
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СНГ , Видео , Происшествия , Александр Лукашенко , РИА Новости , Минск
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