В центре Минска прогремели взрывы 

В центре Минска на пересечении проспекта Машерова и Сторожовской улицы прогремели взрывы, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента с места событий. В небо поднялось облако дыма.

Причины взрывов не называются, но известно, что минские силовики в ходе разгона протестующих начали применять светошумовые гранаты, а также резиновые пули и водометы. Известно о нескольких пострадавших в результате разгона, они госпитализированы.