Большая часть протестующих разошлась из центра Минска 

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ситуация в целом возвращается в спокойное русло. В настоящее время больших групп митингующих в центре белорусской столицы не видно. Движение автомобилей частично восстановлено.

Ранее стало известно о первом погибшем человеке в ходе протестов в Минске . Также сообщалось, что на улицах города появились раненые участники протестов, некоторые из них в крови ожидают приезда скорой помощи.