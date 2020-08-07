Некоторые российские чиновники пытаются «бросить Белоруссию к башне Кремля» в качестве трофея. С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко

Заместители министров

Некоторые по Белоруссии побегали и не получилось, и вот им надо доказать, что мы вот Белоруссию тёпленькую принесём и бросим к какой-то кремлёвской башне, — поделился политик в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону

По его словам, он никогда не позволит так поступить с Белоруссией.

Я их всё равно поймаю, я их отловлю они бегают туда, согласовывают и начинают крутить, они в среднем звене, — отметил глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что эти люди связаны с ЧВК Вагнера, которым якобы руководит бизнесмен Евгений Пригожин . Белорусский лидер признался, что хорошо общается с российским предпринимателем и не понимает, почему он это делает. Возможно, его действиями кто-то руководит.

30 июля в Белоруссии задержали группу граждан РФ, которые, как считает Минск, являются наёмниками из ЧВК Вагнера и прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. По версии российских дипломатов, задержанные граждане РФ могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты за рубежом. В посольстве предполагают, что они направлялись в третью страну, но опоздали на рейс из Минска.