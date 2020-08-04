Безумный таракан: Лукашенко в отчаянии хоронит сам себя

Итак, до выборов в Белоруссии осталось 6 дней и эти выборы Лукашенко уже не может выиграть. Он еще может принудить ЦИК объявить себя победителем, но выиграть уже не может, потому что усатый таракан уже всем надоел до чертиков.

Как я уже писал, фазовый переход в белорусском обществе уже состоялся и оно находиться в состоянии, которое условно называется «Кто угодно, только не Батька». И этим «кто угодно» народ выбрал жену сидящего в СИЗО известного блогера Тихановскую — женщину решительную, но политически бессмысленную.

А это означает, что Лукашенко навсегда потерял так называемую электоральную легитимность. Его время закончилось. Отныне белорусский диктатор сможет править, опираясь только и исключительно на силу. То есть электоральную диктатуру придется перевести в диктатуру военную, пиночетовского типа.

Сделать это без помощи России можно, но ненадолго. Буквально на несколько месяцев, после чего народ, подогреваемый Западом, сметет узурпатора. Кроме того, без поддержки России Батьку немедленно предадут силовики и высшие чиновники, потому что отлично понимают, что дни усатого таракана сочтены и стоять вместе с ним по колено в крови, ожидая международного трибунала, никто не желает.

Но пойдет ли Россия на кровавое подавление Майдана, когда Лукашенко объявит себя победителем выборов?

С одной стороны, это выгодно России, так как в этом случае Батька немедленно подпишет все необходимые документы по вхождению Белоруссии в состав России. С другой, это будет означать окончательный разрыв с Западом и необходимость выступить на стороне Китая в его холодной войне с США. Готов ли Путин к этой перспективе? Пока неясно. Ближайшие 2-3 дня дадут ответ на это вопрос.

Но зачем Лукашенко арестовал 33 богатыря из ЧВК «Вагнер»?

Точно мы не знаем, конечно, но можно предположить, что Батька совершил этот безумный шаг, просто находясь в состоянии отчаяния. Если Лукашенко хочет хоть как-то более-менее легитимно остаться у власти, то он просто обязан ввести ЧП и отменить выборы. После проигрыша на выборах дни Лукашенко будут уже сочтены, потому что все его окружение увидит, что он уже не пользуется поддержкой в обществе. А пока выборы не проведены, Батька все еще сохраняет видимость легитимности.

Но как отменить выборы? Для этого надо обвинить «некие силы» в подготовке государственного переворота. Выбор пал на вагнеровских головорезов. Батька пытается шантажировать Путина и выторговать для себя лучшие условия. Сказать, что это очень рискованный шаг — значит ничего не сказать. Но, похоже, Лукашенко уже потерял связь с реальностью и пребывает по ту сторону добра и зла, находясь во власти своих силовиков.

Счет пошел буквально на часы. Сегодня-завтра Лукашенко должен согласовать с Россией план дальнейших действия и объявить об отмене выборов и введении ЧП «для спасения страны». Если это не будет сделано, то это будет означать то, что Россия списала Батьку, поставила на другого кандидата, с которым она собирается вполне «легитимно», не побивая горшков с Западом, окончательно поглотить Белоруссию.

В том, что это будет сделано в ближайший год, у меня нет никаких сомнений. После чего Россия вплотную займется Украиной. Упустить шанс, пока Ненькой управляет сладкая парочка «Ермак-Зеленский», Россия, конечно, не может. Кучма с Пинчуком это отлично осознали и заблаговременно свалили из ТКГ, одновременно форсируя продажу активов на Украине.