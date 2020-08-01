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В сети утверждают, что Александр Лукашенко перенёс инфаркт 

Майк Габриелян 1 час назад
В Минске сообщили об исчезновении и болезни Лукашенко
Фото: Reuters
По неподтвержденным данным президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес инфаркт. Об этом сегодня, 1 августа, сообщают белорусские СМИ.
Утверждается, что Лукашенко перенес инфаркт несколько дней назад. Администрация отменила все мероприятия с его участием, а пресс-служба в спешном порядке ищет старые видеокадры, чтобы показывать активность президента.
Официального подтверждения этой информации нет.
Стоит отметить, что в последние дни, в преддверии выборов президента Белоруссии (должны состоятся 9 августа) в сети уже не раз появлялись слухи об ухудшении состояния здоровья Лукашенко.
Сам Лукашенко на встрече с военными заявил, что перенес «на ногах» коронавирусную инфекцию. На одном из совещаний Лукашенко сидел за столом с частично забинтованной рукой.
Видео дня. В названии выставки "Эскимосы и Гренландия" откажутся от слова "эскимос"
СНГ , В мире , Александр Лукашенко
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