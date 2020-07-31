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Главной сопернице Лукашенко отказали в предвыборной рекламе 

Lenta.ru 1 час назад
Главной сопернице Лукашенко отказали в агитации
Фото: РИА Новости
Объединенный штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской сообщил, что государственные предприятия и частные компании по наружной рекламе отказывают ей в размещении агитационных билбордов. Об этом пишет «Радио Свобода».
Тихановская подписала соглашение с государственной организацией «Гомельоблреклама» о размещении рекламных плакатов на семи билбордах в Гомельской области. Это была единственная компания, которая «в принципе согласилась оказать нам такую услугу», сообщили в штабе главной соперницы действующего президента Александра Лукашенко.
Однако вскоре директор компании позвонил и извинился за то, что не смог выполнить договор, так как Гомельский областной исполнительный комитет запретил ему это, сославшись на необходимость срочно разместить семь плакатов социальной рекламы.
Местные власти пока не комментируют ситуацию.
Штаб Тихановской отметил, что государственное предприятие «Минскреклама» также отказалось рассматривать возможность размещения плакатов в белорусской столице, сославшись на то, что социальная реклама важнее выборов. Оппозиции отказывают в размещении рекламы частные компании в Бресте и Гродно.
30 июля в центре Минска состоялся предвыборный митинг-концерт оппозиции, его рекордное количество белорусов. По оценкам правозащитников из центра «Весна», на мероприятии в поддержку Тихановской собралось 63 тысячи человек. По другим оценкам, число участников составляло около 35 тысяч.
Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа. Идущий на шестой срок Лукашенко заявил, что голосование пройдет честно.
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Комментарии
СНГ , В мире , Александр Лукашенко , радио "Свобода"
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