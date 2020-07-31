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Белоруссии предрекли майдан 

Артём Кульша 12 минут назад
В Белоруссии может произойти майдан. Об этом член центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии России (КПРФ) Вячеслав Тетекин заявил «Свободной прессе».
29 июля, как сообщал «Рамблер», власти Белоруссии объявили о задержании 33 граждан России — боевиков одной из частных военных компаний (ЧВК), которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента. В их отношении было возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.
30 июля в Минске состоялась акция в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. В ней приняли участие более 63 тысяч человек.

«Происходящее в Минске можно сравнить с событиями на Украине в 2013-2014 годах», — заявил сегодня Тетекин.

По его словам, акция в поддержку Тихановской — результат деятельности западных специальных служб, а задержание россиян — попытка создания властями Белоруссии видимости угрозы безопасности страны.
Тетекин высказал мнение, что в Белоруссии назревает внешнеполитическая катастрофа, подобная той, что имела место на Украине, но белорусский президент Александр Лукашенко понимает это и наверняка примет меры.
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СНГ , Видео , В мире , Вячеслав Тетекин , Александр Лукашенко , КПРФ
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