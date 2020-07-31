29 июля, как сообщал «Рамблер», власти Белоруссии объявили о задержании 33 граждан России — боевиков одной из частных военных компаний (ЧВК), которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента. В их отношении было возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.

30 июля в Минске состоялась акция в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. В ней приняли участие более 63 тысяч человек.

«Происходящее в Минске можно сравнить с событиями на Украине в 2013-2014 годах», — заявил сегодня Тетекин.

По его словам, акция в поддержку Тихановской — результат деятельности западных специальных служб, а задержание россиян — попытка создания властями Белоруссии видимости угрозы безопасности страны.