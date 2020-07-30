В Белоруссии анонсировали крупнейший в истории митинг

Объединенный штаб оппозиции анонсировал крупнейший в истории Белоруссии митинг в минском парке Дружбы народов. Об этом пишет Telegram-канал NEXTA журналиста Степана Путило.

Мероприятие объединенного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской начнется в центре Минска в 18:00. Организаторы предупреждают, что в связи с усилением мер безопасности, территория будет оцеплена, а на входе в парк милиция будет проводить досмотр.

Ранее 30 июля государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков напомнил, что в Белоруссии продолжается розыск 170 «российских боевиков», которые угрожают проведению массовых мероприятий. Он сообщил, что под Псковом и Невелем формируются две группировки для совершения провокаций в республике.

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиянина, которых считают наемниками из частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Открыто уголовное дело по статьям о подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков. Их связывают с задержанным оппозиционером Сергеем Тихановским, который планировал принять участие в президентских выборах.

Глава республики Александр Лукашенко, баллотирующийся на шестой срок, считает, что оппозиция хочет устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны «зарубежных кукловодов». Президент предупреждал при этом, что республика может лишиться части своей территории и вернуться к границам 1921 года.