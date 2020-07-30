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Мать политтехнолога Собчак раскрыла подробности его задержания в Белоруссии 

Lenta.ru и ещё 18 48 минут назад
Политтехнолога Собчак задержали в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Мать политтехнолога Виталия Шклярова, который руководил избирательной кампанией Ксении Собчак в 2018 году, раскрыла подробности его задержания в Белоруссии. Об этом сообщает «Радыё Свабода».
Шклярова задержали 29 июля в Гомеле, где живут его родители.

«Он поехал вчера на рынок неподалеку от дома, в шортах и футболке — и исчез. Его схватили, из Гомеля раздетого отвезли в Минск. Только вечером мне позвонили, что он задержан!» — рассказала Нина Шклярова.

Женщина уверена, что ее сын не совершал никакого преступления.

«Я не понимаю, в каком государстве мы живем! У меня нет слов. Это просто ужас», — добавила Шклярова.

Белорусское телевидение сообщало, что Шкляров консультировал администраторов белорусских сообществ в соцсетях под общим названием «Страна для жизни». Такой видеоблог вел Сергей Тихановский, который хотел участвовать в президентских выборах, но был арестован. Кандидатом зарегистрировали его жену Светлану. Она объединилась с предвыборными штабами экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которые не были допущены к выборам. Бабарико сидит в СИЗО, а Цепкало бежал в Россию от преследований.
29 июля в Белоруссии также задержали 33 бойца ЧВК Вагнера. По данным властей, «российские наемники» хотели дестабилизировать ситуацию в республике перед президентскими выборами.
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СНГ , В мире , Ксения Собчак , Виталий Шкляров , ФСИН
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