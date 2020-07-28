«Мы не второсортные»: Лукашенко создал себе конкурента

По мере приближения выборов президента обстановка в Белоруссии все больше накаляется. Агитационные пикеты объединенного штаба Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой собирают тысячи людей по всей стране. Тем временем Валерий Цепкало покинул страну вместе с детьми из-за поступающих угроз, и лицом протеста в республике стали три женщины.

Речице, Минске. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская проводит по всей стране агитационные пикеты. Мероприятия уже прошли в Гомеле Жлобине , Бресте, Бобруйске Могилеве , Орше, Витебске , Новополоцке, Борисове, Гродно

Во всех городах акции имели большой успех, поддержать Тихановскую приходили тысячи людей, в некоторых случаев мест желающим не хватало на отведенной местными властями для агитации площадке. С ростом популярности Светланы Тихановской увеличивается и уровень напряженности в белорусском обществе.

Женское лицо оппозиции

Оппозиционному блогеру Сергею Тихановскому продлили арест на 15 суток. Его обвиняют в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов — инцидент, о котором идет речь, случился на одном из пикетов по сбору подписей за его супругу.

Если бы блогера допустили до участия в выборах, то Светлана Тихановская не выдвигала бы свою кандидатуру и события развивались бы по-другому — сейчас она бы не собирала полные площади и стадионы в каждом городе страны.

СИЗО остаются и незарегистрированный кандидатом в президенты бывший председатель «БелГазпромбанка» Виктор Бабарико и его сын Эдуард. 24 июля ему изменили обвинение с дачи взятки на ее получение, что предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Помимо этого, Бабарико вменяют ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов) и ч. 2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем) УК РБ. По версии следствия, он получил от представителей коммерческих структур незаконные вознаграждения на сумму более 28 млн белорусских руб. (около $11,7 млн) и распределил их среди руководства ОАО «Белгазпромбанк».

Когда банкир еще собирал подписи за выдвижение, некоторые опросы, проводимые белорусскими СМИ, показывали, что он пользуется наибольшей популярностью среди всех кандидатов.

Второй по популярности претендент на место президента, бывший глава Парка высоких технологий и экс-помощник Лукашенко Валерий Цепкало на днях прибыл в Москву из-за поступавших ему на родине угроз.

«У меня есть хорошие друзья в правоохранительных органах. И когда из одного органа из трех букв поступили сведения, я временно решил не показывать, где я нахожусь. Но когда уже из второго органа из трех букв мне сказали точно, что дана команда о моем аресте, я стал подумывать о том, чтобы уехать. И в это время к детям в школу пришли работники прокуратуры и начали у учителей, завуча, директора школы требовать, чтобы они подписывали какие-то бумаги в отношении нашего ребенка. Я не знаю, что за характер бумаг, но одна из учителей пришла очень взволнованная и рассказала нам. Поэтому я забрал детей и увез в Москву», — рассказал Цепкало изданию Tut.by.

К слову, аналогичным образом поступила и Светлана Тихановская. Ранее она рассказала, что вывезла своих детей из страны после поступления в ее адрес и в адрес ее детей угроз.

Впрочем, работа, которую провели Бабарико и Цепкало на этих выборах, не оказалась напрасной. Ресурс в виде популярности и симпатий избирателей после того, как ЦИК заявил об отказе в их регистрации, тут же был направлен в другое русло. 17 июля было объявлено о создании объединенного штаба, куда вошли Светлана Тихановская, супруга Валерия Цепкало Вероника и глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова.

И хотя на старте предвыборной гонки все внимание было приковано к Александру Лукашенко , Сергею Тихановскому, Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, в середине июля символом протеста стало это женское трио.

Конституция не для всех

Тот факт, что целых три кандидата так и не были допущены до гонки, сигнализирует об обеспокоенности белорусского лидера. Однако одного соперника Лукашенко попросту недооценил, причем, судя по всему, из-за гендерных стереотипов.

«У нас конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по конституции президент обладает сильной властью. У нас президент — не Литва. Там президентом была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас — нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден», — говорил Александр Лукашенко в мае.

Теперь же совместные фотографии Тихановской, Цепкало и Колесниковой стали одними из самых популярных в СМИ и в соцсетях. И это придало белорусской избирательной кампании новый, совершенно неожиданный импульс.

В странах СНГ, действительно, женщины далеко не так широко представлены в политическом руководстве, как на Западе. Однако устранение конкурентов, их аресты и задержания протестующих, а также слова Лукашенко о том, что женщина в Белоруссии не может стать президентом, усилили эффект от кампании объединенного штаба Тихановской. Представительницы штаба, в свою очередь, успешно разыгрывают эту карту.

«Мы верим, что мы не второсортные, мы стоим наравне с мужчинами и верим, что мы победим, — заявила в интервью РБК Вероника Цепкало, добавив, что соратники Тихановской хотят показать женскую солидарность «и доказать действующей власти, что конституция предназначена и для женщин. И что по конституции женщина имеет полное право стать президентом».

На ранних этапах предвыборной кампании белорусского лидера задел тезис, высказанный в одной из статей, о том, что выборы в республике напоминают ситуацию в Армении и на Украине, когда к власти пришли люди, не имеющие политического опыта, из-за крайне сильных протестных настроений.

Однако сейчас избирательная гонка действительно стала напоминать опыт Еревана и Киева — множество граждан отдают свое предпочтение людям, далеким от политики, и этого Александр Лукашенко не учел. Зато осознание своих преимуществ есть у соперниц президента.

«Все вы знаете: Светлана Тихановская не политик, у меня нет программы изменения Белоруссии, но она есть у мужчин, которые не были допущены к предвыборной гонке. Мне не нужна власть. Я хочу детей, мужа и дальше жарить свои котлеты», — заявила Тихановская на митинге в Гомеле.

Угрозу шестому сроку президентства несет не какой-то из кандидатов, а народные настроения, считает белорусский политолог Наталля Василевич.

«Гендер имеет смысл, но ситуация не про гендер, а про общую уязвимость кандидаток (гендер здесь как дополнительная уязвимость). Они слабые — и в этом сильные, — отмечает она. — Они говорят сбивчиво, они неопытны, и они как бы не на своем месте и не в своей тарелке — но они сильнее профессиональных риторов и тех, кто готовился к роли лидеров протестов.

Они говорят не программами, а мечтами и символами — и они сильнее тех, у кого программы есть. Они без амбиций, и они не для себя лично — и поэтому люди им верят и воспринимают как своих. И сильный альфа-самец, мачо и суверен Лукашенко им проигрывает в общественном мнении».

Цена победы

Сосчитать количество проведенных акций протеста в Белоруссии практически невозможно. В соцсетях набирают обороты различные тренды против Александра Лукашенко. По опросам некоторых онлайн-изданий, президент имеет уровень поддержки в 3%. Впрочем, по мнению замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева , переоценивать сложившуюся ситуацию, как бы серьезна она ни была, и говорить о конце политической карьеры Лукашенко все же не стоит.

«Оппоненты Лукашенко оказались в очень сложном положении. Фактически выборы у них забрали. То есть люди, которые реально могут выступать против Лукашенко, от выборов отстранены. Лукашенко не переизбрать невозможно конституционно. Эта система — в принципе, диктатура жесткая, и сказано откровенно, что снять Лукашенко невозможно и этим, конечно, ЦИК выгоняет людей на улицу, — поясняет эксперт. — Можно хоть как объединяться, все равно скажут, что 90% проголосовало за Лукашенко».

Впрочем, если белорусский лидер выиграет выборы, то с большими потерями. Так, например, победа достанется Лукашенко в том числе ценой обнуления всех его достижений в отношениях с Западом.

В 2016 году в ходе парламентских выборов впервые за 20 лет из 110 депутатов в палату представителей прошли сразу два оппозиционных кандидата. От Евросоюза тут же последовала положительная реакция — впервые за 12 лет содружество признало парламентские выборы в Белоруссии. Вскоре Европейский союз снял большинство санкций с высокопоставленных чиновников Белоруссии, включая самого Александра Лукашенко.

13 мая 2020 года Европарламент одобрил большинством голосов соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией — процесс переговоров по этому вопросу длился с 2014 года.

Впрочем, каждый шаг вперед в отношениях сторон сопровождался предупреждениями со стороны Брюсселя о том, что он и дальше будет следить за обстановкой в стране.

Так, после голосования по вопросу упрощения визового режима в Европарламенте заявили, что любая из сторон сможет в любой момент разорвать соглашение об упрощении выдачи виз «по любому поводу», в том числе и «по соображениям прав человека и демократии».

В ходе этих президентских выборов ЕС, несомненно, не будет оставаться в стороне, и надежд, что он высоко оценит проведение выборов, практически не остается.

9 июня официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано заявил, что Евросоюз считает выдвинутые Тихановскому и семи его сторонникам обвинения необоснованными, и призвал Минск к немедленному освобождению задержанных.

19 июня Евросоюз призвал правительство Белоруссии к немедленному освобождению Виктора Бабарико и его сына, помимо этого, Брюссель потребовал от Минска обеспечить проведение конкурентных и прозрачных выборов президента, а также освободить всех задержанных в результате протестов граждан.

В середине июля Боррель осудил отказ в регистрации кандидатов в президенты Белоруссии.

«Исключение кандидатов ограничивает возможность для белорусского народа выражать свою волю, а также подрывает общую демократичность выборов. Отказав в регистрации Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, белорусские власти не смогли обеспечить значимую политическую конкуренцию», — говорится в его заявлении.

В ЕС также добавили, что рассчитывают, что «Белоруссия будет уважать право граждан на свободу волеизъявления и мирные собрания в недели, предшествующие выборам». Обеспокоенность по поводу несоблюдения Минском основных свобод «и, по-видимому, произвольного исключения кандидатов из избирательного процесса» выразил Брюссель и во время внеочередной Координационной встречи Беларусь — ЕС.

Помимо отката наметившегося в отношениях с Западом прогресса Лукашенко рискует также усугубить свое положение. В случае его победы протестные настроения не исчезнут после выборов и, несомненно, испортят триумф шестого срока. Существует вероятность, что, напротив, недовольство распространится и увеличится и что такие настроения будут сопровождать следующий мандат Лукашенко. Вполне возможно, что и завершать свою политическую карьеру он будет совсем на другой ноте.