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В Белоруссии стартовала регистрация кандидатов в президенты 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
В Белоруссии стартовала регистрация кандидатов в президенты
Фото: © Depositphotos / 3114635_clashot
Период регистрации кандидатов в президенты Белоруссии продлится в республике с 5 июля по 14 июля включительно, следует из графика ЦИК республики.
Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. К настоящему времени в президентской гонке остаются семь участников: действующий глава республики Александр Лукашенко, экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало, бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, бывший депутат нижней палаты парламента Белоруссии Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и безработная Светлана Тихановская. Все претенденты подали в ЦИК документы на регистрацию, передает РИА «Новости».
Те из претендентов на высший государственный пост Белоруссии, которые успешно пройдут регистрацию, получат почетный статус кандидатов в президенты и смогут приступить к ведению предвыборной агитации.
Ранее Евросоюз пригрозил Белоруссии санкциями, если президент республики Александр Лукашенко не освободит политических конкурентов и не обеспечит демократические выборы.
Напомним, 2 июля претенденту на пост главы Белоруссии Виктору Бабарико предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса. Сына бизнесмена, Эдуарда, обвинили в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере.
Бабарико задержали 19 июня по делу против «Белгазпромбанка» по статьям об «уклонении от уплаты налогов» и «легализации средств, полученных преступным путем». Имущество Бабрико арестовано. При этом он собрал необходимое для выдвижения в президенты число подписей. Виктора Бабарико назвали политзаключенным, сам он считает дело заказным.
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СНГ , В мире , Налог на имущество , Налог на дачу , Громкие уголовные дела , Андрей Дмитриев , Александр Лукашенко , ЕС , Центризбирком России , РИА Новости
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