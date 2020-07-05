В Белоруссии стартовала регистрация кандидатов в президенты 

Период регистрации кандидатов в президенты Белоруссии продлится в республике с 5 июля по 14 июля включительно, следует из графика ЦИК республики.

Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. К настоящему времени в президентской гонке остаются семь участников: действующий глава республики Александр Лукашенко , экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало, бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, бывший депутат нижней палаты парламента Белоруссии Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев , председатель Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и безработная Светлана Тихановская. Все претенденты подали в ЦИК документы на регистрацию, передает РИА «Новости».

Те из претендентов на высший государственный пост Белоруссии, которые успешно пройдут регистрацию, получат почетный статус кандидатов в президенты и смогут приступить к ведению предвыборной агитации.

Ранее Евросоюз пригрозил Белоруссии санкциями, если президент республики Александр Лукашенко не освободит политических конкурентов и не обеспечит демократические выборы.

Напомним, 2 июля претенденту на пост главы Белоруссии Виктору Бабарико предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса. Сына бизнесмена, Эдуарда, обвинили в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере.

Бабарико задержали 19 июня по делу против «Белгазпромбанка» по статьям об «уклонении от уплаты налогов» и «легализации средств, полученных преступным путем». Имущество Бабрико арестовано. При этом он собрал необходимое для выдвижения в президенты число подписей. Виктора Бабарико назвали политзаключенным, сам он считает дело заказным.