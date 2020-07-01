Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минск обвинил Москву в неисполнении договорённостей по газу 

ИА Regnum и ещё 41 3 часа назад
Минск обвинил Москву в неисполнении договорённостей по газу
Фото: RT на русском
Руководство Белоруссии констатирует неисполнение Россией своих обязательств по формированию цены российского газа для белорусской стороны дешевле нынешней, сопоставимой с внутрироссийской ценой. Об этом 1 июля заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.
Он заявил, что сейчас в Смоленской области на газ в два раза выше, чем на границе при продаже в Белоруссию. Выступление посла на брифинге в Москве цитирует белорусское государственное информагентство БелТА.
«При этом мы констатируем, что «Газпромом» не был выполнен протокол, который мы подписали 13 апреля 2017 года. Там было четко прописано: для того, чтобы мы двигались к близким, сопоставимым ценам, мы должны были до конца 2018 года разработать методику ценообразования в Союзном государстве, по сути, методику создания единого рынка, — заявил Семашко. — И не позднее 1 июля прошедшего уже 2019 года мы должны были не просто разработать, а пройти внутригосударственные согласования и подписать соглашение о ценообразовании на газ с 1 января 2020 года и далее — бессрочное соглашение. Мы многократно предлагали разные методики, но, к сожалению, это соглашение не состоялось».
Семашко напомнил: в ноябре 2011 года были подписаны пакетные межправительственные соглашения, согласно которым вместе с продажей Газпрому оставшихся 50% акций «Белтрансгаза» одновременно решались вопросы ценообразования и транзита российского газа. Чиновник при этом отметил: «Они подписывались с целью, что мы придем если не к равным, то к очень близким, сопоставимым с Россией ценам на газ».
«Сегодня, я скажу откровенно, мы не удовлетворены той ценой, которая есть, и неисполнением нашими коллегами соглашения, — заявил Семашко. — Но мы видим, что есть понимание, и считаем, что к 1 января 2022 года задача, которую мы ставили (о выравнивании цен на газ. — Прим. БелТА) в 2017 году будет выполнена».
По словам представителя официального Минска, Белоруссия ежегодно импортирует около 20 млрд кубометров газа. С пуском БелАЭС, строящейся в Гродненской области на средства кредита правительства РФ, потребление газа планируется сократить на 5−5,5 млрд кубометров в год.
Напомним, Александр Лукашенко несколько лет требовал от России снизить цену газа для Белоруссии до уровня Смоленской области. Владимир Путин неоднократно объяснял, почему такая мера не может быть реализована в силу сложной схемы ценообразования между российскими регионами и отсутствия у Белоруссии статуса российского региона. В ответ Лукашенко обвинял Кремль в покушении на «суверенитет и независимость Республики Беларусь».
Периодически официальный Минск, отказываясь от реализации союзного договора 1999 года, пытается решать за Москву вопросы правильности ценообразования на богатства российских недр. Так, 9 июня Минэнерго Белоруссии по итогам переговоров с главой Минэнерго РФ Александром Новаком заявило о «необходимость пересмотра цен на газ для Белоруссии с определением ее корректного и справедливого уровня». Правительство РФ и Газпром такой необходимости не видят.
Газпром поставляет в Белоруссию газ по $127 за тысячу кубометров. В ответ на требования Минска начать переговоры о снижении стоимости газа российский холдинг заявил, что начнёт обсуждение нового контракта не ранее, чем будет погашена белорусская задолженность в размере $165,57 млн Минск наличие долга отрицает и требует от поставщика предоставления расчётов калорийности российского газа «в соответствии с законодательством Республики Беларусь». Параллельно Минск ищет пути импорта альтернативы российскому газа.
В июне Лукашенко подкрепил свою решимость принудить Газпром к уступкам рейдерским захватом белорусской «дочки» российского холдинга — ОАО «Белгазпромбанк». Белорусские спецслужбы произвели аресты менеджеров банка, изъятие активов и выемку из банковских ячеек конфиденциальной информации клиентов. Нацбанк Белоруссии назначил свой правление захваченной структуры и, фактически, распоряжается собственностью Газпрома.
Видео дня. Сотрудники МЧС России вместе с сотрудниками ХимСпаса пытаются локализовать последствия аварии
ИА Regnum: последние новости
В Венесуэле обнародовали дату выборов в парламент республики В Венесуэле обнародовали дату выборов в парламент республики Белорусский педагог получает меньше сантехника. Лукашенко нужен его голос Белорусский педагог получает меньше сантехника. Лукашенко нужен его голос Лукашенко: «Люди с кастрюлями ходят, барабанят — дайте работу!» Лукашенко: «Люди с кастрюлями ходят, барабанят — дайте работу!»
Комментарии
СНГ , Александр Новак , Владимир Семашко , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Газпром , Правительство РФ , Минэнерго , Минск , Москва , Смоленская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Специалист рассказал об истинном характере сына Лукашенко
Специалист рассказал об истинном характере сына Лукашенко
Весь экипаж «Союза» погиб
Весь экипаж «Союза» погиб
Названа причина смерти Виктора Проскурина
Названа причина смерти Виктора Проскурина
Ким Чен Ын пришел в бешенство из-за жены
Ким Чен Ын пришел в бешенство из-за жены
Новости партнеров
Видео
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
00:10
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
00:10
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
В мире
США оставили Европу без лекарства от COVID-19
02:45
США оставили Европу без лекарства от COVID-19
В мире Другое
«Наша девочка наконец доехала до своего дома»
02:52
«Наша девочка наконец доехала до своего дома»
Происшествия
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
00:57
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение