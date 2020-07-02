«Мы победили»: Лукашенко сделал заявление о COVID-19

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Лукашенко вручил государственные награды. Среди прочих их получили ректор Гродненского медицинского университета Виктор Снежицкий и военно-полевой хирург Владимир Корик.

Награждая их, Лукашенко отметил, что медицинские работники оказались на передовой из-за пандемии коронавирусной инфекции, но система здравоохранения Белоруссии выстояла, потому что страна продемонстрировала народную мудрость и политическое здравомыслие.

«Уже сегодня можно сказать — мы победили», — заявил он.

При этом Лукашенко назвал победу не окончательной, заверил, что градус борьбы с коронавирусной инфекцией в Белоруссии не будет снижен, а также что после окончательной победы обязательно отдельно встретится с врачами, которые борются с пандемией COVID-19.

Согласно последним данным, число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Белоруссии составляет 62,4 тысячи человек, число выздоровевших — 47,5 тысячи человек, число умерших — 398 человек.