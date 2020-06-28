Лукашенко намекает на вмешательство России в выборы. Почему он молчит о работе американских фондов? 

Александру Лукашенко предстоят, возможно, самые тяжелые выборы в его политической карьере — интеграционные вопросы зашли в тупик, пандемия коронавируса ударила по экономике, а избиратели готовы массово поддержать его конкурентов, которых еще год назад никто не знал. Президент Белоруссии уже кивал на неких «кукловодов», вмешивающихся в политические процессы, и намекал, что «ветры дуют» с российской стороны. Но при этом Лукашенко не упоминал целую сеть американских и европейских НКО, разросшуюся в республике за те несколько лет, что президент практикует политическую «многовекторность» и заигрывания с Западом. Какая роль уготована этим «иностранным агентам» в преддверии выборов, разбиралась «Лента.ру».

В конце ноября 2019 года, буквально за несколько дней до парламентских выборов в Белоруссии, в Вашингтоне состоялись парламентские слушания на тему вмешательства Москвы во внутренние дела Минска . Выступали на них не только американцы, но и белорусские эксперты.

Например, Франак Вячорка сетовал на малое количество белорусскоязычного контента, недостаток финансирования независимых СМИ, что не позволяет вести полноценную информационную борьбу с Россией . Вторила ему и Софья Орловски. Оба эксперта решение проблемы видели в малом штате американской дипмиссии и требовали расширить его.

Подобные настроения в белорусской экспертной среде — не редкость. В стране уже довольно давно и вполне открыто по разрешениям Минюста действует сеть западных некоммерческих организаций (НКО), основная задача которых — развитие гражданского общества и отрыв республики от России. Первые такие проекты запустились практически сразу после обретения независимости в 1991 году. В основном это были американские организации, однако вскоре к ним присоединились и польские фонды.

Раньше им бывало сложно поладить с властями республики. Однако после украинского кризиса 2014 года Лукашенко начал политику белорусизации и «многовекторности» внешней политики. Иными словами, если раньше стратегическим союзником Минска была только Москва, то теперь он начал плотнее работать и с Европой, и с США . В конце декабря 2015-го американский аналитический центр Stratfor выпустил прогноз, что Белоруссия полностью переориентируется на Запад, и в интересах Соединенных Штатов было бы укреплять ее сотрудничество с ближайшими соседями, Польшей Литвой для сдерживания России.

Эти идеи нашли широкий отклик в среде польских элит. Как раз в 2015 году там сменилось правительство. К власти пришла консервативно-националистическая «Право и Справедливость». Новоизбранный президент Анджей Дуда напрямую высказывал идеи создания балтийско-черноморского союза. Витали подобные концепты и среди окружения занимавшей тогда пост президента Литвы Дали Грибаускайте.

Так Польша и Литва стали основными центрами взаимодействия с Белоруссией внутри ЕС . Как отмечают в своем докладе эксперты российского экспертного фонда «Народная дипломатия», все западные НКО ставят перед собой ряд основных целей. Первая — поддержка существующей в стране оппозиции.

Режим Лукашенко однозначно оценивается западными экспертами как персоналистский, и основным сценарием транзита в случае потери им власти видится не появление преемника, а захват. Вторая цель — создание позитивного образа европейских стран и ценностей у граждан Белоруссии, их культурный отрыв от России. Третья — взращивание лояльных режиму Лукашенко, но ориентированных на Запад представителей элит, которые будут встраиваться во властные структуры республики. Для выполнения этих целей создана целая сеть по продвижению «мягкой силы» ЕС и США.

Главным донором для всех прозападных фондов и НКО можно считать Агентство США по международному развитию (USAID). Оно работает напрямую с Госдепартаментом , на его работу выделяется один процент американского бюджета. Конечно, Белоруссия — не основное направление деятельности организации, но суммы на образовательные и гуманитарные проекты, поездки западных экспертов в Белоруссию и белорусских предпринимателей на Запад для обмена опытом тратятся внушительные.

С USAID связаны еще несколько ориентированных на Белоруссию НКО. В их числе Национальный фонд демократии (NED) — организация чисто политическая, поддерживающая идеологически близкие движения. У ее истоков стоял Збигнев Бзежинский, бывший советник президента США по национальной безопасности и одна из ключевых фигур холодной войны. На финансирование белорусского направления своей деятельности NED ежедневно выделяет около двух миллионов долларов.

Поддерживаемый USAID фонд «Евразия» в основном взаимодействует с предпринимателями. Он занимается популяризацией рыночных экономических идей и теорий, выступает за либерализацию экономики Белоруссии. «Евразия» активно взаимодействует с региональными властями в проведении форумов и конференций, преимущественно на тематику экономического сотрудничества с ЕС. Через него получают финансирование правозащитный центр «Весна» и издание «Народная воля».

Аффилированный с USAID Национальный демократический институт по международным вопросам (NDI) аж с 2000 года работает с оппозиционными партиями, а его штаб-квартира расположена в Вильнюсе. Фонд организует для белорусских политиков семинары по ведению избирательных кампаний, обучает наблюдателей за выборами.

Не меньшее влияние на Белоруссию стремятся оказать и в ЕС. Например, через Европейский фонд в поддержку демократии, уставной капитал которого сравним с американским USAID — 14 миллионов евро в год. Его создали по инициативе Радослава Сикорского , бывшего главы польского МИДа , в ответ на политические преследования оппонентов Лукашенко на выборах 2010 года.

EED оказывает поддержку оппозиционным журналистам, блогерам и политическим активистам. Также через этот фонд спонсируется оппозиционное «Еврорадио», вещающее, впрочем, из Минска.

Шведское агентство по международному развитию (SIDA), подотчетное МИД этой скандинавской страны, ведет свои гуманитарные проекты вместе с USAID. Интересы шведов, как и их коллег из «Евразии», лежат в экономической плоскости. Они работают с предпринимателями и активистами, ставящими своей целью либерализацию белорусской экономики. Однако в сфере внимания SIDA еще и семинары для оппозиционных журналистов и консалтинговые услуги, которые оно оказывает как бизнесу, так и региональным белорусским властям.

Еще один важный агент европейского влияния в Минске — немецкий Фонд Конрада Аденауэра (KAS). Он располагает огромными бюджетами — около 140 миллионов евро, так как он связан с правящей в Германии партией «Христианско-Демократический Союз». Фонд организует поездки в Берлин и Брюссель для белорусских политиков и активистов. Своей целью он ставит «поддержку сил, стремящихся к демократической и правовой Белоруссии, которая займет достойное место в среде европейских государств».

Отдельно среди всех структур ЕС выделяется работа организаций, базирующихся в Польше и Литве. В Польше фондов, работающих на белорусском направлении, великое множество. Это Фонд Стефана Батория , «Свобода и демократия», Фонд Казимира Пулаского. Их основная специфика — культура и образование. Они ведут проекты по истории Речи Посполитой, популяризируют белорусский язык, продвигают идею белорусской письменности на основе латинской графики.

Также НКО занимаются выдачей грантов для белорусских граждан, желающих пройти обучение в Польше. В основном это гуманитарные и экономические специальности, а также направления, связанные с госуправлением. Студентам, обучающимся на таких стипендиях, позже предоставляется возможность трудоустройства в исследовательские центры, занимающиеся белорусской проблематикой.

С территории Польши вещают при поддержке МИД этой страны телеканал «Белсат» и радио «Рация». Они выпускают новостные и аналитические программы, направленные не столько против самого Лукашенко, сколько против обезличенного «диктаторского режима» в целом и интеграции с Россией.

Целая сеть НКО, ориентированных на Белоруссию, расположена в Литве. Под эгидой Центра восточноевропейских исследований (EESC) действует Белорусский научно-исследовательский совет (BRC). Это группа социологических организаций, проводящих исследования в области социальных наук. Они проводят регулярные конференции, семинары и собрания экспертов, где обсуждается действие программы ЕС «Восточное партнерство» в отношении Белоруссии. С 2011 года в каунасском университете Витовта Великого проводятся съезды Международного конгресса исследователей Белоруссии, где зачастую выступающие занимают антироссийскую и проевропейскую позицию.

Кроме того, в Вильнюсе располагается Европейский гуманитарный университет (ЕГУ). Это частный вуз, изначально работавший в Минске, однако сменивший прописку после начала преследования со стороны белорусских властей. Большинство его студентов — белорусские граждане. Выпускники трудоустраиваются в основном в белорусские же НКО, СМИ и независимые экспертные структуры. Впрочем, выпускников и преподавателей ЕГУ иногда можно увидеть и во вполне себе провластных центрах.

Многие из них работают в также находящихся в Литве независимых экспертных центрах, таких как Белорусский институт стратегических исследований (BISS) и Независимый институт социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ), которые прямо называют своей целью укрепление проевропейской ориентации Белоруссии.

Возникает резонный вопрос, как вся эта сеть фондов и организаций поведет себя во время крайне неспокойных президентских выборов. Оппоненты, в частности, Виктор Бабарико, действительно имеют популярность; для массовых протестов оказались не нужны лидеры и партии, а кризис, связанный с пандемией коронавируса и охлаждением отношений с Россией, ударил и по благосостоянию белорусских граждан.

Как заявил в беседе с «Лентой.ру» эксперт фонда «Народная дипломатия» Кирилл Аверьянов-Минский, сейчас на Западе нет единства мнений относительно того, как именно необходимо выстраивать отношения с Лукашенко в преддверии избирательной кампании. Часть стран делает ставку на непосредственное сотрудничество с существующим режимом, благо он уже показал свою способность к переформатированию, а с учетом политического кризиса станет еще более сговорчивым.

Другая же, напротив, рассчитывает на революционную смену власти в ходе массовых протестов и готова оказывать поддержку оппозиционерам. Здесь как раз и пригодятся неправительственные организации, которые смогут оказать финансовую, аналитическую и другую помощь альтернативным кандидатам. По словам Аверьянова-Минского, к такому сценарию развития событий готовятся преимущественно польские фонды. Проблему эксперт видит также в том, что контактам между западными фондами и командами альтернативных кандидатов могут оказать содействие и российские «системные либералы», у которых есть своя довольно давно выстроенная и разветвленная сеть связей.

Пока сеть западных НКО выжидает. Однако, решив возглавить движение в сторону Европы и добившись безвиза, белорусский лидер поставил себя в несколько двусмысленное положение. Для его ядерного электората важны хорошие отношения с Россией, которые зависят от персоны президента Лукашенко и его связей с российскими элитами.

Однако глава государства позволяет себе прямые выпады в сторону соседа: сперва обвинял в срыве интеграции, когда Москва отказалась продавать энергоресурсы по внутрироссийским ценам, потом по поводу ограничений, введенных из-за коронавируса, хотя сами белорусы были не против последовать примеру России. Теперь к этим обвинениям прибавились намеки на вмешательство в выборы — и это несмотря на то, что Кремль до сих пор не демонстрировал ответного негатива.

А вот заигрывание Лукашенко с националистами, чтобы перетянуть их на свою сторону и использовать в своих интересах, не дало желаемого результата. Да, согласно докладу агентства SEA, основанному на мониторинге оппозиционных блогеров и независимых СМИ, эта группа населения критикует обезличенный «режим» и интеграцию с Россией, а не самого Лукашенко.

Но не потому, что они поддерживают главу государства. Для них не важна фигура Лукашенко для дальнейшего движения в Европу, они смогут гнуть свою линию при любом президенте, сил для этого хватит. Ну а гипотетическому преемнику Лукашенко явно будет не до слома сложившейся в стране сети влияния западных фондов.

Европа и США же могут спокойно придерживаться стратегии «разделяй и властвуй». Кто бы ни победил в противостоянии белорусских властей и оппозиции, страна продолжит медленный дрейф в сторону ЕС, для этого созданы все условия. Лукашенко отказываться от этого глупо, а среди оппозиционеров яростно пророссийских политиков тоже не видно.