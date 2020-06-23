Цепкало отверг выбор между Россией и Западом

Претендент на пост президента Белоруссии , экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало заявил, что не видит необходимости геополитического выбора для республики между Россией и Западом, однако в качестве страны для первого официального визита в случае победы на выборах он назвал РФ.

"Нет. Я считаю, мы должны использовать все возможности, которые существуют в мире, у нас со всеми странами должны быть прекрасные отношения", — сказал Цепкало в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о наличии для Белоруссии геополитического выбора между Россией и Западом.

По его словам, "с какими-то (странами — ред.), как с Россией, они (отношения — ред.) более тесные, дружественные, доверительные, это просто предопределено нашей географией и судьбой".

"Но развивать отношения надо со всеми странами. В современном мире не должно быть отношений типа "или-или", то есть дружим с кем-то против кого-то. Это неправильно, мир глобализируется, страны становятся взаимозависимыми, отношения надо строить на принципе "и-и", — подчеркнул претендент на пост президента.

Политик считает, что Белоруссия как небольшая страна может "совершить колоссальный рывок в экономическом плане, раскрепостить людей и получить быстро хорошие результаты в экономике и социальной сфере". Но для этого, продолжил он, ей "нужно открыться миру, начать соблюдать права инвесторов, права частной собственности, сделать независимой судебную систему, возможно, даже с привлечением на первых порах зарубежных специалистов для арбитража".

Цепкало подчеркнул, что республике надо сохранить многовекторность внешней политики, но "с упором на отношения с Россией и ЕС — в силу географии, торгово-экономических и культурно-исторических связей". При этом он заметил, что в случае своего президентства выбрал бы Россию в качестве страны для первого официального визита. "Это — традиционный, исторический партнер, ближайший сосед и друг. Мы связаны множеством, родственных личных контактов, культурой. Мы используем в быту один язык. Да, конечно, у нас есть свой национальный, белорусский язык, который мы тоже должны развивать, но русский язык является нашим общим достоянием. Для нас Россия — это еще и колоссальный рынок", — сказал собеседник.

Однако, продолжил он, "надо восстановить и отношения со странами Западной Европы, ЕС, США". "На самом деле, есть и подготовленная правовая база для этого, которая не противоречит нашим обязательствам с Россией. Эти соглашения были в свое время "поставлены на паузу" как реакция на ситуацию в Беларуси, и их надо реанимировать", — сказал Цепкало. Он подчеркнул, что "отношения с такими центрами силы и экономической мощи, как ЕС и США, должны быть максимально неконфликтными, дружественными, взаимовыгодными и, в первую очередь, отвечающими нашим национальным интересам".

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. После окончания этапа сбора подписей семь человек, включая Цепкало, продолжают участие в избирательной кампании.