Жители Белоруссии: «Нам просто становится страшно» 

Жители Белоруссии рассказали о сложной ситуации в стране перед выборами президента.
Свыше 100 тысяч подписей для выдвижения кандидатом собрали действующий президент Александр Лукашенко и бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Последнего многие считают главным конкурентом Лукашенко.
Однако Бабарико задержали и отправили в сизо, инкриминируя ему финансовые нарушения. В белорусских городах после этого начались протестные акции.
По мнению избирателей, Лукашенко решил устранить соперника. Он никогда не отдаст власть добровольно, поскольку хочет создать «династию». Об этом сообщает Business FM, опросившая жителей страны.
«Подкоп под Бабарико. Конечно, это возмущает людей, которые испытывают неприязнь к основному кандидату. Так же, как было перед этим с Тихановским. Эти все мероприятия предсказуемы. Как народ на это реагирует? Наверное, по нарастающей», — сказал житель Минска Евгений.
По его словам, все кандидаты — неподходящие. Но есть много людей, которые готовы проголосовать за оппонентов Лукашенко, «чтобы власть не радовалась, а напрягалась все больше и больше». Минчанин отметил, что не видит смысла в отказе от выборов тили порче бюллетеня — «голос отойдет сами знаете кому». Идти голосовать «хочет максимум людей».
Артур из Витебска заявил, что белорусы не верят обвинениям в адрес Бабарико.
«Я вчера ехал с работы и заметил, что стоят люди в цепочке. Я уже знал, что Бабарико задержан. Догадался, что это своего рода протест. Конечно, это вопиющий факт», — заявил житель Витебска.
Он отметил, что Бабарико понимал, что власти используют против него любой повод.
«Если бы у него был какой-то такой не очень хороший след, он бы знал, что это найдут и раскрутят. Кроме России, я думаю, по большому счету некому ему помочь», — подытожил Артур.
Житель города Лида Юлик сомневается, что жители Белоруссии будут голосовать за Лукашенко.
«Нам просто становится страшно: если президент делает такое со своими кандидатами, то что он может сделать еще с народом. Мы, конечно, понимаем, что страна более или менее нормальная. Но я работаю на заводе, получаю 600 белорусских рублей, это такие себе деньги, если честно», — сказал он.
Юлик признался, что намерен голосовать за Бабарико, у которого «неплохие перспективы и неплохое портфолио»:
«Мне не кажется, что большинство людей пойдут голосовать за Лукашенко, потому что почти все люди, которых я знаю, негативно о нем отзываются. Мы с коллегами на работе обсуждали такую тему, что, возможно, он хочет создать династию у нас в стране».
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Белоруссии прошли массовые акции протеста против задержания политиков и активистов накануне выборов. В городах не работал мобильный интернет, на улицы вышел ОМОН, люди в штатском. Появились автозаки и автобусы. В Минске закрыли станции метро. Около ста человек были задержаны.