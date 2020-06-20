Жители Белоруссии: «Нам просто становится страшно» 

Жители Белоруссии рассказали о сложной ситуации в стране перед выборами президента.

Свыше 100 тысяч подписей для выдвижения кандидатом собрали действующий президент Александр Лукашенко и бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Последнего многие считают главным конкурентом Лукашенко.

Однако Бабарико задержали и отправили в сизо , инкриминируя ему финансовые нарушения. В белорусских городах после этого начались протестные акции.

По мнению избирателей, Лукашенко решил устранить соперника. Он никогда не отдаст власть добровольно, поскольку хочет создать «династию». Об этом сообщает Business FM , опросившая жителей страны.

«Подкоп под Бабарико. Конечно, это возмущает людей, которые испытывают неприязнь к основному кандидату. Так же, как было перед этим с Тихановским. Эти все мероприятия предсказуемы. Как народ на это реагирует? Наверное, по нарастающей», — сказал житель Минска Евгений.

По его словам, все кандидаты — неподходящие. Но есть много людей, которые готовы проголосовать за оппонентов Лукашенко, «чтобы власть не радовалась, а напрягалась все больше и больше». Минчанин отметил, что не видит смысла в отказе от выборов тили порче бюллетеня — «голос отойдет сами знаете кому». Идти голосовать «хочет максимум людей».

Артур из Витебска заявил, что белорусы не верят обвинениям в адрес Бабарико.

«Я вчера ехал с работы и заметил, что стоят люди в цепочке. Я уже знал, что Бабарико задержан. Догадался, что это своего рода протест. Конечно, это вопиющий факт», — заявил житель Витебска.

Он отметил, что Бабарико понимал, что власти используют против него любой повод.

«Если бы у него был какой-то такой не очень хороший след, он бы знал, что это найдут и раскрутят. Кроме России, я думаю, по большому счету некому ему помочь», — подытожил Артур.

Житель города Лида Юлик сомневается, что жители Белоруссии будут голосовать за Лукашенко.

«Нам просто становится страшно: если президент делает такое со своими кандидатами, то что он может сделать еще с народом. Мы, конечно, понимаем, что страна более или менее нормальная. Но я работаю на заводе, получаю 600 белорусских рублей, это такие себе деньги, если честно», — сказал он.

Юлик признался, что намерен голосовать за Бабарико, у которого «неплохие перспективы и неплохое портфолио»:

«Мне не кажется, что большинство людей пойдут голосовать за Лукашенко, потому что почти все люди, которых я знаю, негативно о нем отзываются. Мы с коллегами на работе обсуждали такую тему, что, возможно, он хочет создать династию у нас в стране».

Ранее «Рамблер» сообщал, что в Белоруссии прошли массовые акции протеста против задержания политиков и активистов накануне выборов. В городах не работал мобильный интернет, на улицы вышел ОМОН, люди в штатском. Появились автозаки и автобусы. В Минске закрыли станции метро. Около ста человек были задержаны.