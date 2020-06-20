Жители Белоруссии: «Нам просто становится страшно»

Все новости на карте

Избиркомы Белоруссии завершили прием подписей для выдвижения претендентов в президенты.

Ранее о преодолении 100-тысячного порога заявили действующий президент Александр Лукашенко и бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, которого многие называют главным конкурентом Лукашенко, он находится в статусе подозреваемого.

Бобруйске, В четверг его задержали и поместили в СИЗО ЦИК Белоруссии отметил, что нахождение претендента на пост президента в СИЗО не помешает ему баллотироваться. В пятницу в белорусских городах возобновились протестные акции. Судя по видео в соцсетях и телеграм-каналах, люди вышли на улицы в Минске Могилеве и Лиде.

Business FM узнала, что думают о сложившейся ситуации местные жители. Вот что говорит житель Минска Евгений.

«Подкоп под Бабарико. Конечно, это возмущает людей, которые испытывают неприязнь к основному кандидату. Так же, как было перед этим с Тихановским. Эти все мероприятия предсказуемы. Как народ на это реагирует? Наверное, по нарастающей. Я знаю много людей, которые не воспринимают идеи Тихановского, или Бабарико им не нравится. Но все это перевешивает, когда касается того, что можно что-то сделать, чтобы власть не радовалась, а напрягалась все больше и больше. Сейчас в людях разброд такого плана, что вообще делать? Все кандидаты настолько неподходящие, что просто не за кого. Просто не пойти — значит, что твой голос отойдет сами знаете кому. Прийти и испортить — тоже отойдет сами знаете кому. Надо сделать так, чтобы хотя бы не сыграть снова на подачу — насколько я могу судить по реакциям людей, которые пойдут голосовать. А в принципе идти голосовать хочет, наверное, максимум людей».

Артур из Витебска говорит, что в стране не верят обвинениям в адрес Бабарико.

«Я вчера ехал с работы и заметил, что стоят люди в цепочке. Я уже знал, что Бабарико задержан. Догадался, что это своего рода протест. Конечно, это вопиющий факт. Тому, что нам говорят с государственных телеканалов, никто не верит — что у Бабарико какие-то миллионы, банки. Конечно, где еще могут быть деньги, кроме как в банке. Такой человек как Бабарико в принципе понимает, куда он идет. Если бы у него был какой-то такой не очень хороший след, он бы знал, что это найдут и раскрутят. Кроме России, я думаю, по большому счету некому ему помочь».

Житель города Лида в Гродненской области Юлик сомневается, что жители Белоруссии будут голосовать за Лукашенко.

«Нам просто становится страшно: если президент делает такое со своими кандидатами, то что он может сделать еще с народом. Мы, конечно, понимаем, что страна более или менее нормальная. Но я работаю на заводе, получаю 600 белорусских рублей, это такие себе деньги, если честно. Многие из моих друзей работают у частников и при этом получают намного больше, чем государство дает, и при этом работают меньше. Я голосовать пойду, поставлю за Бабарико, потому что мы с подругой читали про него. Это очень хороший человек, у которого неплохие перспективы, и у человека, тем более, неплохое портфолио. Мне не кажется, что большинство людей пойдут голосовать за Лукашенко, потому что почти все люди, которых я знаю, негативно о нем отзываются. Мы с коллегами на работе обсуждали такую тему, что, возможно, он хочет создать династию у нас в стране».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что власти страны смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов». Об этом белорусский лидер заявил после задержания претендента на пост президента Белоруссии, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который находится в СИЗО.