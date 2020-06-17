Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЕС обеспокоился политическими преследованиями в Белоруссии 

Lenta.ru 1 час назад
ЕС обеспокоился ситуацией в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Посол Европейского союза в Белоруссии Дирк Шубель выразил обеспокоенность политическими преследованиями в стране накануне проведения президентских выборов, назначенных на 9 августа. Об этом пишет Tut.by.
По его словам, сейчас особенно важно, чтобы были полностью соблюдены основные права и свободы человека, а власти обеспечивали бы условия, в которых возможно конструктивное и конкурентное соперничество.
Посол ЕС призвал власти к соблюдению законности и проведению прозрачного расследования, связанного с деятельностью претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
«Надеюсь также, что правоохранительные органы расследуют анонимные телефонные угрозы, поступившие в адрес потенциального кандидата Светланы Тихановской, и привлекут виновных к ответственности», — сказал Шубель.
Дипломат добавил, что Евросоюз озабочен и сообщениями о случаях жестокого обращения против активистов и плохих условиях содержания лиц, арестованных за участие в мирных акциях протеста в период с 6 мая по 10 июня. Шубель призвал власти немедленно освободить всех произвольно задержанных граждан.
16 июня сообщалось об открытии второго уголовного дела против популярного белорусского блогера Сергея Тихановского, который планировал принять участие в президентских выборах. Его жена Светлана, решившая вместо мужа выдвинуть кандидатуру на пост главы государства, рассказала о поступающих ей угрозах. В то же время в Бресте был задержан Александр Кабанов — пресс-секретарь инициативной группы Тихановской.
Одновременное в Белоруссии ведется дело против соперника Александра Лукашенко на грядущих президентских выборах Виктора Бабарико, который заявил о сборе необходимого числа подписей для выдвижения. В офисе «Белгазпромбанка», который ранее возглавлял оппозиционер, прошли обыски. Были задержаны 15 человек, возбуждены уголовные дела по статьям о легализации средств, добытых преступным путем, и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Видео дня. Виктория Боня назвала россиян алкашами и нищебродами
Последние новости
Сотрудники ФСБ и полиции прибыли в захваченный казаками женский монастырь Сотрудники ФСБ и полиции прибыли в захваченный казаками женский монастырь В России впервые с 1 мая выявили меньше 8 тысяч заразившихся коронавирусом В России впервые с 1 мая выявили меньше 8 тысяч заразившихся коронавирусом В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Комментарии
СНГ , В мире , Александр Кабанов , Александр Лукашенко , ЕС , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родные заплатили миллионы за памятник Глаголевой
Родные заплатили миллионы за памятник Глаголевой
Крым решил проблему с водой
Крым решил проблему с водой
СМИ предсказали масштабную войну с Россией и Венгрией
СМИ предсказали масштабную войну с Россией и Венгрией
На могиле Началовой появился огромный черный памятник
На могиле Началовой появился огромный черный памятник
Почему Лавров и Шойгу не долетели до Анкары
Почему Лавров и Шойгу не долетели до Анкары
Видео
Попытка ограбления подмосковного банка попала на видео
00:26
Попытка ограбления подмосковного банка попала на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео момента взрыва на границе в КНДР
00:32
Опубликовано видео момента взрыва на границе в КНДР
В мире Происшествия
Опубликовано видео предъявления обвинения маньяку из Тулуна
00:46
Опубликовано видео предъявления обвинения маньяку из Тулуна
Происшествия
Опубликовано видео корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
00:45
Опубликовано видео корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
Армия Войска
Появилось видео с адвокатом семьи Сергея Захарова
01:29
Появилось видео с адвокатом семьи Сергея Захарова
Общество
Кварталы «без полиции» в США попали на видео
04:35
Кварталы «без полиции» в США попали на видео
В мире
Тестирование жителей Дагестана попало на видео
00:59
Тестирование жителей Дагестана попало на видео
Армия
Появилось видео перевернувшейся фуры с пивом
00:51
Появилось видео перевернувшейся фуры с пивом
Происшествия
Пенная вечеринка в прицепе авто попала на видео
01:15
Пенная вечеринка в прицепе авто попала на видео
Происшествия
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
00:24
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение