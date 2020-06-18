Соперник Лукашенко в президентской гонке исчез

Кандидат в президенты Белоруссии Эдуард Бабарико перестал отвечать на звонки после того, как поехал сдавать подписи в ЦИК сообщает Sputnik Беларусь. Журналисты предполагают, что политика задержали следователи.

Как сообщал «Рамблер», Бабарико, ранее возглавлявший «Белгазпромбанк», стал фигурантом дела о неуплате налогов и отмывании денег. Отмечается, что несмотря на то, что статус претендента в президенты еще не определен, у них в наличии есть веские доказательства его причастности к преступлениям. Известно, что избирательные счета политика уже заблокированы.

Утром 18 июня Эдуард Бабарико в сопровождении сына поехал сдавать подписи в свою поддержку в Центральный избирательный комитет, после чего перестал выходить на связь.

В настоящий момент телефоны отца и сына отключены. Предполагается, что соперника по президентской гонке действующего главы государства Алксандра Лукашенко могли задержать сотрудники Департамента финансовых расследований.

В предвыборном штабе Бабарико сообщили, что добиться комментариев от сотрудников ДФР пока не удалось.