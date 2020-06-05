Лукашенко заявил о наглых попытках давления

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По его словам, Белоруссия и Венгрия не приемлют попыток оказать на них давление.

«Наши страны столкнулись с абсолютно беспрецедентными и наглыми попытками противодействия реализации суверенного права на развитие мирных ядерных программ», — заявил Лукашенко.

Минск и Будапешт решили вместе давать на такие попытки адекватный, но жесткий ответ, продолжил политик.

«Белорусская сторона не допустит, чтобы кто-то извне пытался влиять на нашу энергетическую политику», — заверил Лукашенко и добавил, что эта политика будет ориентирована на безопасность и прозрачность.

Он также заявил о готовности принять экспертов МАГАТЭ Евросоюза , которые убедятся, что Белорусская АЭС никому не угрожает.

Как отмечает издание, в Венгрии при участии российской стороны реализуется проект по возведению двух новых энергоблоков АЭС «Пакш».

В Белоруссии атомная электростанция типа АЭС-2006 строится возле северо-западной границы, в 18 километрах от Островца Гродненской области. Президент соседней Литвы Гитанас Науседа называл проект современным Чернобылем.