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Лукашенко заявил о наглых попытках давления на Белоруссию и Венгрию 

Lenta.ru 47 минут назад
Лукашенко заявил о наглых попытках давления
Фото: РИА Новости
Белоруссия и Венгрия столкнулись с наглыми попытками оказать на них давление из-за проектов по строительству АЭС. Такое мнение высказал белорусский президент Александр Лукашенко в ходе переговоров с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, передает БЕЛТА.
По его словам, Белоруссия и Венгрия не приемлют попыток оказать на них давление.
«Наши страны столкнулись с абсолютно беспрецедентными и наглыми попытками противодействия реализации суверенного права на развитие мирных ядерных программ», — заявил Лукашенко.
Минск и Будапешт решили вместе давать на такие попытки адекватный, но жесткий ответ, продолжил политик.
«Белорусская сторона не допустит, чтобы кто-то извне пытался влиять на нашу энергетическую политику», — заверил Лукашенко и добавил, что эта политика будет ориентирована на безопасность и прозрачность.
Он также заявил о готовности принять экспертов МАГАТЭ и Евросоюза, которые убедятся, что Белорусская АЭС никому не угрожает.
Как отмечает издание, в Венгрии при участии российской стороны реализуется проект по возведению двух новых энергоблоков АЭС «Пакш».
В Белоруссии атомная электростанция типа АЭС-2006 строится возле северо-западной границы, в 18 километрах от Островца Гродненской области. Президент соседней Литвы Гитанас Науседа называл проект современным Чернобылем.
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Комментарии
СНГ , В мире , Виктор Орбан , Александр Лукашенко , ЕС , МАГАТЭ , Венгрия
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