Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко заявил, что Россия «оттяпала Крым» (ВИДЕО) 

Luga1news.ru 2 часа назад
Лукашенко заявил, что Россия «оттяпала Крым» (ВИДЕО)
Фото: Luga1news.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко фактически обвинил Россию в силовом захвате Крыма. Об этом он упомянул, перечисляя проблемы стран СНГ, которых избежала Белоруссия, передает «ПолитНавигатор». «Вы видите, что нас на части разрывают. Единственная постсоветская страна, которая не видела горя. И некоторым белорусам кажется, что это далеко Украину разрушили. Идет война. Оттяпали часть территории. Где-то далеко Молдова, которую разделили напополам: Приднестровье и западная часть…Забыли, что Грузия потеряла почти треть своей территории: сначала Абхазию, потом Южную Осетию», — сказал Лукашенко. Он позитивно оценил опыт среднеазиатских республик по силовому подавлению народных волнений и пообещал, что тоже «не отдаст страну». «Никто не знает, как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес входил в столицу Таджикистана Душанбе для того, чтобы навести порядок. Сколько погибло там людей. Как с бородачами боролись. Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, когда умер — на коленях стояли, рыдали, плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим. Некоторые. Ну, так мы напомним!» — сказал Лукашенко.
Видео дня. Кому из звезд шоу-бизнеса не достанется МРОТ от государства
Luga1news.ru: последние новости
Марков: Американская агентура в Минске подталкивает Лукашенко на путь Януковича Марков: Американская агентура в Минске подталкивает Лукашенко на путь Януковича Беларусь отказалась расплачиваться за российский газ Беларусь отказалась расплачиваться за российский газ Арестован Платошкин Арестован Платошкин
Комментарии 3
СНГ , Кавказ , Александр Лукашенко , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пусть эти деньги направят врачам»: Кузьмин пристыдил артистов
«Пусть эти деньги направят врачам»: Кузьмин пристыдил артистов
Боня похвасталась умением водить без рук
Боня похвасталась умением водить без рук
Шойгу назвал дату открытия главного храма ВС РФ
Шойгу назвал дату открытия главного храма ВС РФ
Министр труда Рязанской области заразился коронавирусом
Министр труда Рязанской области заразился коронавирусом
«Обедневшие» артисты написали заявление на выплаты
«Обедневшие» артисты написали заявление на выплаты
Видео
Косивший водоросли в реке коммунальщик попал на видео
00:30
Косивший водоросли в реке коммунальщик попал на видео
Общество
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
02:15
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
Происшествия
Механический паук из Lada Priora попал на видео
00:42
Механический паук из Lada Priora попал на видео
Общество
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
04:09
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
Общество
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
01:34
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
Происшествия
Нацгвардия США встала на колени и попала на видео
02:42
Нацгвардия США встала на колени и попала на видео
Происшествия
В российском городе прогремел взрыв
00:43
В российском городе прогремел взрыв
Происшествия Криминал
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
00:32
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
00:21
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
00:45
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение