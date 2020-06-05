Президент Белоруссии Александр Лукашенко фактически обвинил Россию в силовом захвате Крыма. Об этом он упомянул, перечисляя проблемы стран СНГ, которых избежала Белоруссия, передает «ПолитНавигатор». «Вы видите, что нас на части разрывают. Единственная постсоветская страна, которая не видела горя. И некоторым белорусам кажется, что это далеко Украину разрушили. Идет война. Оттяпали часть территории. Где-то далеко Молдова, которую разделили напополам: Приднестровье и западная часть…Забыли, что Грузия потеряла почти треть своей территории: сначала Абхазию, потом Южную Осетию», — сказал Лукашенко. Он позитивно оценил опыт среднеазиатских республик по силовому подавлению народных волнений и пообещал, что тоже «не отдаст страну». «Никто не знает, как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес входил в столицу Таджикистана Душанбе для того, чтобы навести порядок. Сколько погибло там людей. Как с бородачами боролись. Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, когда умер — на коленях стояли, рыдали, плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим. Некоторые. Ну, так мы напомним!» — сказал Лукашенко.
Лукашенко заявил, что Россия «оттяпала Крым» (ВИДЕО)
Фото: Luga1news.ru
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