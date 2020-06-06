Лукашенко назвал точное число пандемий в Белоруссии

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко рассказал о пяти пандемиях в Белоруссии 

Lenta.ru и ещё 14 1 час назад
Помимо пандемии коронавируса, в Белоруссии существует еще четыре пандемии: в области здравоохранения, политики, экономики, а также инфопандемия. Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
«Мы должны красиво пройти этот период и победить четыре-пять пандемий, которые сегодня бродят по нашей стране — в области здравоохранения, политики, экономики, инфопандемию. Мы их преодолеем. Не такие проблемы преодолевали», — сказал белорусский лидер, призвав жителей соблюдать необходимые меры предосторожности и больше времени проводить на свежем воздухе.
Также Лукашенко отметил правильность выбранного Минском пути борьбы с коронавирусом.
Ранее в июне глава республики поведал о боящихся сунуть нос в Белоруссию пандемиях. По его словам, они бродят вокруг государственных границ. «Сейчас и в интернете, этой мусорке, что угодно закидывают, и из-за рубежа нам в том числе родные братья проблем подкидывают в СМИ», — заявил Лукашенко.
По последним данным, в Белоруссии зафиксировано свыше 46 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 22 тысяч пациентов вылечились, еще 259 человек умерли.
Видео дня. SpaceX Илона Маска отправила в космос ещё 60 спутников Starlink
Последние новости
Раскрыта профессия с зарплатой в миллион рублей в месяц после пандемии Раскрыта профессия с зарплатой в миллион рублей в месяц после пандемии Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 6 июня Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 6 июня Темпы распространения коронавируса в мире ускорились Темпы распространения коронавируса в мире ускорились
Комментарии 14
СНГ , Видео , В мире , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Страна (Украина): давят с Запада и Востока.
Страна (Украина): давят с Запада и Востока.
Жене Норкина угрожали в соцсетях
Жене Норкина угрожали в соцсетях
Над школьницей дважды надругались из-за полицейского
Над школьницей дважды надругались из-за полицейского
Причиной смерти Кокшенова стал коронавирус
Причиной смерти Кокшенова стал коронавирус
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Видео
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
00:35
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
00:46
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
00:39
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
01:05
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
Происшествия
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
05:58
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
Общество Кавказ
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:34
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Жена Кокшенова рассказала правду о смерти артиста
00:20
Жена Кокшенова рассказала правду о смерти артиста
Общество
Лукашенко назвал точное число пандемий в Белоруссии
01:49
Лукашенко назвал точное число пандемий в Белоруссии
СНГ В мире
Пока вы дома: Россиянам рассказали об открытии границ
00:37
Пока вы дома: Россиянам рассказали об открытии границ
Общество
Россия готова к провокациям НАТО на параде Победы
02:35
Россия готова к провокациям НАТО на параде Победы
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение