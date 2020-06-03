Лукашенко заявил о «выкрутившейся» Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна выкрутилась из ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Мировой кризис отражается и на Беларуси. Хорошо, что мы так вывернулись, выкрутились в этой ситуации с пандемией, не остановили производство. Если бы остановились, мы бы никогда не запустили это производство. Это только в сказке могло случиться», — сказал Лукашенко во время совещания в среду, 3 июня.

Он добавил, что в кризис надо работать активнее, чтобы выйти из него с минимальными потерями.

Белоруссия не вводила жестких карантинных ограничений из-за коронавируса. Лукашенко объяснял свое решение экономическими причинами и не раз называл ситуацию вокруг пандемии во всем мире психозом.

По последним данным, в Белоруссии более 44 тысяч человек заразились коронавирусом, умерли 243.