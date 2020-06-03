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Лукашенко заявил о «выкрутившейся» во время пандемии Белоруссии 

Lenta.ru и ещё 5 2 часа назад
Лукашенко заявил о «выкрутившейся» Белоруссии
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна выкрутилась из ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщает БЕЛТА.
«Мировой кризис отражается и на Беларуси. Хорошо, что мы так вывернулись, выкрутились в этой ситуации с пандемией, не остановили производство. Если бы остановились, мы бы никогда не запустили это производство. Это только в сказке могло случиться», — сказал Лукашенко во время совещания в среду, 3 июня.
Он добавил, что в кризис надо работать активнее, чтобы выйти из него с минимальными потерями.
Белоруссия не вводила жестких карантинных ограничений из-за коронавируса. Лукашенко объяснял свое решение экономическими причинами и не раз называл ситуацию вокруг пандемии во всем мире психозом.
По последним данным, в Белоруссии более 44 тысяч человек заразились коронавирусом, умерли 243.
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СНГ , В мире , Александр Лукашенко
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