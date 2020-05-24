Пушков рассказал, чем рискует Лукашенко в играх с Западом 

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что игра США на постсоветском пространстве заключается в намерении «привести к власти выгодных им лиц». По его словам, президент Белоруссии Александра Лукашенко понимает это, когда проявляет интерес к Западу.

В этих внешнеполитических манёврах есть определённая опасность — того, кто маневрирует, могут переиграть, потому что другие игроки имеют свои цели. Для начала речь может идти о финансовой помощи, о расширении экономического сотрудничества, но есть же политический подтекст, — цитирует Пушкова портал «Украина.ру».

Сенатор выразил надежду, что официальный Минск осознаёт «абсолютную азбучную истину» современной политики Запада — подчинение правительств в неподчиняющихся ему странах.

Виктора Януковича. В качестве примера Пушков напомнил о судьбе политиков, которые пытались быть лояльными к Западу — экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе

Вот Шеварднадзе, уж насколько он в Грузии был покладист с американцами, но даже его заменили, привели к власти Саакашвили через госпереворот, — отметил член Совфеда.

Что касается Януковича, то во время майдана ему были даны гарантии главами МИД Польши, Франции и Германии на перемирие с оппозицией. Однако эти обязательства уже на следующий день «выкинули на помойку».