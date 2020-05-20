Основной конкурент Лукашенко выгоден Кремлю 

Белорусская центральная избирательная комиссия ( ЦИК ) завершила приём заявлений о регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты республики. Этот рубеж преодолели и два главных, как принято считать, потенциальных соперника действующего главы государства — экс-посол Белоруссии США Валерий Цепкало и бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Выходцы из белорусской государственной системы, они считаются серьёзными конкурентами Александра Лукашенко . Но пока ещё неясно, что стоит за их внезапным появлением на политической арене.

Срок регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты Белоруссии изначально должен был завершиться ещё 15 мая. Цепкало и Бабарико успели подать свои документы буквально в последний момент, а ЦИК неожиданно на несколько дней перенёс рассмотрение их заявок. Всё это вновь активизировало спекуляции о том, что оба кандидата на президентский пост — лишь «подставные утки» и «мальчики для битья», участие которых в избирательном процессе организовано белорусской верхушкой с целью имитации демократических выборов. При этом экспертное сообщество не исключает, что выдвижение Цепкало и Бабарико могло быть инициировано Кремлём для оказания давления на Лукашенко на фоне осложнения российско-белорусских отношений.

Как отметил в разговоре с NEWS.ru белорусский политолог Артём Агафонов, пока что оба претендента в кандидаты — «тёмные лошадки». Цепкало, громко заявив о себе, не смог быстро набрать хороший темп на старте. В результате его инициативная группа насчитывает менее 600 человек, собранных с превышением допустимых сроков. Как показывает опыт предыдущих кампаний, этого очень мало для того, чтобы набрать необходимые 100 тысяч подписей для последующего выдвижения в кандидаты, напоминает эксперт.

Нынешняя кампания с организационной точки зрения будет существенно отличаться от предыдущей — в первую очередь тем, что она будет проходить в условиях пандемии, что ещё сильнее осложнит работу инициативных групп. В этой связи шансов на то, что Цепкало войдёт в итоговый список кандидатов, крайне мало, считает аналитик.

Артём Агафонов, белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие»:

Сейчас основная часть экспертов переключилась на обсуждение Бабарико, который за неделю умудрился через интернет собрать в свою группу не намного меньше людей, чем Лукашенко, правящий 26 лет и имеющий в своем распоряжении административный ресурс. Он человек неоднозначный. С одной стороны, Бабарико делает явные реверансы в сторону националистов и прозападной оппозиции, а его сын и глава избирательного штаба Эдуард и вовсе возглавляет популярную у националистов и либералов краудфандинговую платформу, которая помогает им собирать деньги на свои проекты. С другой, он с прагматизмом и пониманием относится к интеграции в рамках Союзного государства и, будучи грамотным экономистом, признаёт, что альтернативы ей нет.

Что касается Кремля, то там, конечно, не против увидеть во главе Беларуси более предсказуемого и последовательного в своих действиях политика, чем Лукашенко. Необязательно это должен быть убеждённый сторонник «русского мира». Это даже может быть либерал, но прагматик, понимающий реальные интересы и перспективы своего государства, а не радикал, десятилетиями приучаемый к западной кормушке.

Под такие критерии Бабарико подходит, считает эксперт, но сделает ли Москва на него ставку как на преемника Лукашенко — пока вопрос открытый. Сейчас белорусский лидер кажется неуязвимым, но ситуация в республике напряжённая, и многие факторы, включая эпидемию коронавируса, играют не в его пользу.

Сбор инициативными группами подписей в поддержку кандидатов стартует уже 21 мая и продолжится по 19 июня включительно. После этого ЦИК начнёт проверку документов, а с 5 по 14 июля должны быть зарегистрированы те кандидаты. которые выполнили надлежащие требования.