Армения и Китай договорились о безвизовом режиме

Саркисян подписал закон о безвизовом режиме между Арменией и Китаем

Президент Армении Армен Саркисян во вторник подписал закон об отмене визового режима с Китаем . Согласно закону граждане двух стран могут свободно находиться на территории этих государств в течение 90 дней. Об этом сообщает пресс-служба президентского аппарата. "Президент Армен Саркисян подписал закон об установлении безвизового режима для граждан Армении и Китая, имеющие обычные паспорта", — говорится в сообщении пресс-службы главы армянского государства. Соглашение об отмене виз между Арменией и Китаем было подписано 26 мая текущего года главами МИД Армении и Китая Зограбом Мнацаканяном и Ван И. После этого, 10 декабря, парламент республики ратифицировал данное соглашение. Граждане, имеющие армянские паспорта, могут без получения виз выезжать в порядка 60 стран, в том числе и большинство стран постсоветского пространства.

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