Белорусы продолжили протест против интеграции с Россией 

Белорусские националисты возобновили митинг в Минске, направленный против углубленной интеграции страны с Россией. Об этом сообщает Tut.by.
Издание отмечает, что демонстрация вышла немногочисленной — на Октябрьской площади собралось около 200-300 человек. Возглавляют их лидеры нескольких националистических организаций. Манифестанты периодически выкрикивают лозунги «Никаких союзов с имперской Россией!» и «Независимость!»
Некоторые держат бело-красно-белые флаги. Милиция призывает митингующих разойтись, поскольку акция не согласована с властями. Участники акции дошли по российского посольства, и передали белорусскому милиционеру резолюцию митинга.
Ранее «Рамблер» сообщал, что уличные протесты в Минске начались накануне, в день сочинских переговоров президентов России и Белоруссии. Манифестации направлены против российско-белорусской интеграции.