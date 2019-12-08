Белорусы продолжили протест против интеграции с Россией

Белорусские националисты возобновили митинг в Минске , направленный против углубленной интеграции страны с Россией . Об этом сообщает Tut.by

Издание отмечает, что демонстрация вышла немногочисленной — на Октябрьской площади собралось около 200-300 человек. Возглавляют их лидеры нескольких националистических организаций. Манифестанты периодически выкрикивают лозунги «Никаких союзов с имперской Россией!» и «Независимость!»

Некоторые держат бело-красно-белые флаги. Милиция призывает митингующих разойтись, поскольку акция не согласована с властями. Участники акции дошли по российского посольства, и передали белорусскому милиционеру резолюцию митинга.