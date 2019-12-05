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Криминал

Плётки, лапти и безвременье: Лукашенко описал будущее в составе России 

News.ru 1 час назад
5 декабря не только российский премьер-министр Дмитрий Медведев стягивал на себя внимание СМИ. В это же время в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с обращением к депутатам палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов.
Учитывая, что уже в этом месяце от Москвы и Минска ждут подписания судьбоносных документов о дальнейшей интеграции двух стран в рамках Союзного государства, а 7 декабря должна состояться встреча белорусского главы с Владимиром Путиным, многие ожидали речи Лукашенко с интересом. Тем более, он давно приучил, что любое своё публичное выступление, независимо от его повода, превращает в обширную лекцию о мировой политике и месте в ней Белоруссии. Так оно случилось и сегодня.
Начал белорусский лидер, как это обычно бывает, со слов о дружбе и братстве.
Скажу главное: Российская Федерация — наш стратегический партнёр, там живут наши братья. Это партнёр в экономической, политической и военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем, — сказал он и заверил, что, несмотря на личные интересы некоторых российских политиков, он контролирует процесс и окончательно решение примет вместе с Владимиром Путиным на основе конституции двух стран.
Также Лукашенко посетовал, что депутаты предыдущего созыва «слабо вбивали в голову россиянам, что нам нельзя быть по разные стороны баррикад» и слабо отстаивали свои интересы в Москве.
Говоря о том, как он видит российско-белорусские отношения, политик напирал на равноправие и исполнение ранее заключённых соглашений.
А какая другая основа союза? Аннексия, захват, порабощение? Нет, это уже не те времена, и с белорусами так разговаривать никто не будет. Мы просто не позволим это сделать. Поэтому только равноправные отношения, — заявил он.
И сразу ответил на главный вопрос последнего года.
Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России, — сказал он.
Белорусский президент подчеркнул, что он «не пацан» и не хочет в итоге своей политической карьеры уложить суверенную страну «в какой-то ящик с крестом наверху», а «плёток, лаптей, безвременья» белорусам уже хватило. Он заверил, что никаких переговоров об общем парламенте нет, а Путин не станет руководить его страной, и вообще диалог по политическим вопросам не ведётся.
А дальше, опять же, по классической схеме — ворох претензий к Москве. По словам Лукашенко, никакой речи о дальнейшей интеграции идти не может, пока не решён вопрос с поставками газа, с нефтью (пожаловался, что из-за грязной нефти, попавшей в трубопровод «Дружба», «провалили ВВП»), с доступом на российские рынки.
Если попытаться осмыслить всё сказанное, то, по большому счёту, это выступление было довольно типическим для последнего времени: он снова пытался повысить цену союзническому статусу Белоруссии, эффективнее его монетизировать, при этом давая недвусмысленный сигнал, что властью за деньги делиться не готов.
Когда он говорил о политической интеграции двух стран, сделал интересное отступление касательно того, что решать такие вопросы накануне выборов в парламент и президентской кампании, которая должна состояться в будущем году, было бы неправильно.
Какой идиот пойдёт на решение каких-то непопулярных вопросов, даже если исходить из этого момента, — сказал он.
Таким образом, можно предположить, что сейчас Лукашенко хочет по максимуму остановить любые политические движения в рамках союзного договора и решить в свою пользу денежные споры, чтобы без проблем зайти на новый президентский срок, а там — либо ишак умрёт, либо падишах. А в случае, если Москва начнёт слишком сильно давить, всегда можно послать сигнал Западу.
Так или иначе, похоже, никаких судьбоносных и сенсационных заявлений 7 декабря после встречи двух президентов ждать не приходится, как и в дальнейшем.
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Теги:
СНГ , Видео , В мире , Дмитрий Медведев , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Минск , Москва
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