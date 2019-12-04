Токаев прокомментировал воссоединение Крыма с Россией

Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма Россией аннексией.

"То, что произошло, то произошло. Аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму", — сказал Токаев в интервью медиакомпании Deutsche Welle, отвечая на вопрос, было ли правительство Казахстана "напугано событиями на Украине, а именно аннексией Крыма". Интервью президента Казахстана опубликовано на сайте издания в среду.

Токаев отметил, что казахстанские власти не испытывали никакого страха, поскольку у республики "абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией". "Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства", — сказал президент Казахстана.