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Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Токаев прокомментировал воссоединение Крыма с Россией
Фото: РИА Новости
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.
"То, что произошло, то произошло. Аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму", — сказал Токаев в интервью медиакомпании Deutsche Welle, отвечая на вопрос, было ли правительство Казахстана "напугано событиями на Украине, а именно аннексией Крыма". Интервью президента Казахстана опубликовано на сайте издания в среду.
Токаев отметил, что казахстанские власти не испытывали никакого страха, поскольку у республики "абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией". "Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства", — сказал президент Казахстана.
"Хотел бы напомнить, что минские переговоры были начаты по сути по инициативе [первого президента Казахстана] Нурсултана Назарбаева, — добавил Токаев. — Правда, он тогда предложил Астану, но в силу логистики и удаленности от Европы было принято решение проводить эти переговоры в Минске". "На сегодняшний день минские соглашения по сути являются единственным правовым документом, который может привести в конечном счете к урегулированию так называемого украинского конфликта", — подчеркнул президент Казахстана.
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Теги:
СНГ , В мире , Политика , Нурсултан Назарбаев , Deutsche Welle , Республика Крым
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