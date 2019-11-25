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Швеция переименовала Белоруссию 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 7 часов назад
Швеция переименовала Белоруссию
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Швеции официально переходит к использованию названия «Беларусь» вместо прежнего «Белая Россия» (Vitryssland), заявила глава МИД этой страны Анн Линде.
«Мы делаем это, чтобы признать желание белорусского народа, гражданского общества и диаспоры подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет своей страны», — сообщила Линде в Twitter.
«Официальное название нашей страны на шведском языке изменено на Belarus. Большое спасибо МИД Швеции, лично министру Анн Линде и всем шведам и белорусам, которые способствовали этому», — написал в Twitter посол Белоруссии в Швеции Дмитрий Мирончик.
Позднее Мирончик сообщил также, что вечером в воскресенье Линде прилетела в Минск с официальным визитом.
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Теги:
СНГ , В мире , Европа , Политика , Дмитрий Мирончик , МИД , Швеция
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