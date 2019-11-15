Лукашенко припугнул производителей дрожжей войной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от производителей дрожжей представить способы выполнения инвестиционного контракта с немецкой стороной. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Сегодня немцы якобы требуют, чтобы мы закрыли все наши производства дрожжевой отрасли и оставили одно предприятие для работы на белорусском рынке. Мы обещали и если это не сделаем, то завтра начнется война с Германией, которая может перерасти в Третью мировую», — сказал он.

Лукашенко призвал чиновников искать выход из положения, не ущемляя при этом ни права инвесторов, ни белорусских производителей. В их итоговых решениях о будущем дрожжевого производства в республике не должно быть всякого рода «темноты и конспирологии», подчеркнул президент.

Ранее белорусский лидер заявил, что у его страны есть все возможности нанести «неприемлемый ущерб» своим противникам в случае нападения. По словам Лукашенко, в вопросах обороны Минск будет исходить именно из этого принципа. Он отдельно подчеркнул, что белорусские вооруженные силы способны на нанесение подобного ущерба. При этом президент отказался конкретизировать характер этих возможностей, чтобы «кости потом не перемывали разные блогеры и сутенеры».