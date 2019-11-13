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Белоруссия высказалась об условии интеграции с Россией 

Lenta.ru + ещё 2 28 минут назад
Белоруссия высказалась об условии интеграции с Россией
Фото: РИА Новости
Белорусские власти подпишут «дорожные карты» по интеграции с Россией только при условии соблюдения интересов Минска. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, передает БЕЛТА.
По его словам, белорусские власти пока не согласовали с российской стороной дорожные карты по интеграции в сфере газа, нефти и энергетики. Однако он отметил, что время для урегулирования данных вопросов еще есть.
Ранее Румас заявил, что правительства России и Белоруссии представят президентам государств проекты отраслевых «дорожных карт» по развитию интеграции, передает РИА Новости. По словам белорусского премьера, проекты соответствующих документов будут подписаны руководителями органов власти, а программа действий по интеграции — главами России и Белоруссии.
1 октября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о существующих препятствиях для дальнейшего углубления интеграции России и Белоруссии в рамках Договора о создании Союзного государства. По его словам, проблемными вопросами остаются налоговый маневр, сложности в поставках сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также цены на газ и нефть.
16 сентября появилась информация о том, что Россия и Белоруссия намерены создать единый налоговый и гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также унифицировать учет собственности к 2021 году.
Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании союзного государства России и Белоруссии обсуждается с марта. Договор был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.
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Теги:
СНГ , В мире , Владимир Макей , Сергей Румас , Правительство РФ , РИА Новости , Минск
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