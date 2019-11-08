Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Соцпартия Молдавии инициировала отставку правительства 

ТАСС + ещё 1 32 минуты назад
Соцпартия Молдавии инициировала отставку правительства
Фото: РИА Новости
Фракция Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) зарегистрировала в парламенте инициативу о выражении вотума недоверия правительству Майи Санду, которое под свою ответственность изменило процедуру назначения генерального прокурора. Об этом на заседании парламента в пятницу сообщил депутат от ПСРМ Василий Боля.
Отставка кабинета будет обсуждаться на следующем заседании законодательного органа в ближайшие дни. Поддержать вотум недоверия ПСРМ уже выразила готовность оппозиционная Демократическая партия Молдовы.
Видео дня. Подумали, что гей: студента отчисляют из ВУЗа
ТАСС: последние новости
Демпартия Молдавии поддержит вотум недоверия правительству Санду Демпартия Молдавии поддержит вотум недоверия правительству Санду Узбекская погранслужба изучает ситуацию с нападением на заставу на границе с Таджикистаном Узбекская погранслужба изучает ситуацию с нападением на заставу на границе с Таджикистаном Россельхознадзор снял запрет на поставки в РФ продукции четырех белорусских предприятий Россельхознадзор снял запрет на поставки в РФ продукции четырех белорусских предприятий 
Теги:
СНГ , В мире , Демократическая партия США , Молдова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы причастные к подрыву российского самолета
Названы причастные к подрыву российского самолета 87
Гонка вооружений: Москва создаст новые ракеты
Гонка вооружений: Москва создаст новые ракеты 390
«Крышу сорвало»: в причине бойни в Забайкалье усомнились
«Крышу сорвало»: в причине бойни в Забайкалье усомнились 543
Минобороны ответило на сообщение о смерти срочника в Забайкалье
Минобороны ответило на сообщение о смерти срочника в Забайкалье 21
Москвич заявил об изнасиловании в «Склифе»
Москвич заявил об изнасиловании в «Склифе» 54
Видео
Оценены последствия «вишневой» зимы
00:46
Оценены последствия «вишневой» зимы
Погода Общество
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
00:22
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
Происшествия
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
00:49
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
Украина В мире
Россия уличила США во лжи
01:15
Россия уличила США во лжи
Армия Оружие
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
00:20
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
Оружие Армия
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Пугачева высказалась после концерта в Минске
01:18
Пугачева высказалась после концерта в Минске
Шоу-бизнес
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
01:27
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Шоу-бизнес
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение