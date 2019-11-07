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Додон обсудил с послом России конфликт в парламентской коалиции 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Додон обсудил с послом РФ конфликт в коалиции
Фото: РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон обсудил с послом РФ Олегом Васнецовым конфликт в парламентской коалиции, который может спровоцировать отставку правительства Майи Санду. Об этом глава республики написал в четверг на своей странице в Facebook.
"В контексте внутриполитической ситуации в Республике Молдова подтвердил приверженность администрации президента сохранению действующего парламентского большинства и правительства РМ. Вместе с тем подчеркнул, что лидеры политических формирований должны руководствоваться исключительно государственными интересами и воздерживаться от односторонних действий, идущих вразрез с имеющимися договоренностями и выходящими за рамки правового поля", — написал Додон.
Конфликт возник вокруг выборов нового генерального прокурора. Согласно конституции, он назначается президентом страны по представлению Высшего совета прокуроров. Накануне Санду заявила, что сама предложит Высшему совету прокуроров на выбор двух кандидатов, так как организованная Минюстом комиссия не справилась с этой задачей. Перед этим правительство под свою ответственность внесло поплавки в закон о прокуратуре.
С действиями правительства не согласна Партия социалистов Республики Молдова, которая сформировала парламентское большинство с Партией действия и солидарности Санду и "Платформой "Достоинство и правда".
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Теги:
СНГ , В мире , Игорь Додон , Администрация Президента РФ , Генпрокуратура РФ , Минюст РФ , Молдова
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