Умер автор песен «Песняров»

Музыкальный руководитель «Песняров», композитор Олег Молчан умер на 55-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство культуры.

«Министерство культуры выражает искренние соболезнования родным и близким Олега Молчана, его коллегам и поклонникам», — сказано в сообщении.

Прощание с композитором пройдет в большом зале Белорусской государственной филармонии.

Композитор сотрудничал с ВИА «Песняры» и худруком ансамбля Владимиром Мулявиным. Специально для Молчана в ансамбле появилась должность музыкального руководителя.

Для «Песняров» Олег Молчан написал множество популярных песен. Среди них «Стася», «Маргарыта», «Милая женщина», «Обманите меня», «Кума», «Юность» и другие.

Самой известной стала песня Олега Молчана на стихи Янки Купалы «Молитва». Она часто исполняется на важных государственных мероприятиях в Белоруссии.

После ухода из ансамбля «Песняры» Олег Молчан продолжил творческую деятельность как композитор-песенник и аранжировщик. Композитор — обладатель медали Франциска Скорины, лауреат международных и национальных музыкальных премий и конкурсов.