Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер автор песен «Песняров» 

Рамблер + ещё 7 15 минут назад
Умер автор песен «Песняров»
Фото: Ирина Видова/Wikimedia Commons/Attribution-Share Alike 4.0 International
Музыкальный руководитель «Песняров», композитор Олег Молчан умер на 55-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство культуры.
«Министерство культуры выражает искренние соболезнования родным и близким Олега Молчана, его коллегам и поклонникам», — сказано в сообщении.
Прощание с композитором пройдет в большом зале Белорусской государственной филармонии.
Композитор сотрудничал с ВИА «Песняры» и худруком ансамбля Владимиром Мулявиным. Специально для Молчана в ансамбле появилась должность музыкального руководителя.
Для «Песняров» Олег Молчан написал множество популярных песен. Среди них «Стася», «Маргарыта», «Милая женщина», «Обманите меня», «Кума», «Юность» и другие.
Самой известной стала песня Олега Молчана на стихи Янки Купалы «Молитва». Она часто исполняется на важных государственных мероприятиях в Белоруссии.
После ухода из ансамбля «Песняры» Олег Молчан продолжил творческую деятельность как композитор-песенник и аранжировщик. Композитор — обладатель медали Франциска Скорины, лауреат международных и национальных музыкальных премий и конкурсов.
Видео дня. Россияне предались страсти на борту самолета
Комментарии4 
Теги:
СНГ , В мире , Минкультуры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выбрана новая «Мисс Земля»
Выбрана новая «Мисс Земля»
«Отстреливались из всего, что привезли с собой»
«Отстреливались из всего, что привезли с собой»
«Я же не лох»: Зеленский устроил скандал в Донбассе
«Я же не лох»: Зеленский устроил скандал в Донбассе364
«Грузинские снайперы» Майдана дали показания
«Грузинские снайперы» Майдана дали показания217
О чем просил отца убивший сослуживцев срочник
О чем просил отца убивший сослуживцев срочник542
Видео
Минобороны выступило с жестким заявлением
01:36
Минобороны выступило с жестким заявлением
Армия
Бутина поблагодарила россиян за поддержку
01:07
Бутина поблагодарила россиян за поддержку
Общество Катастрофы
«Я же не лох»: Зеленский устроил скандал в Донбассе
03:13
«Я же не лох»: Зеленский устроил скандал в Донбассе
Украина В мире
«Грузинские снайперы» Майдана дали показания
00:49
«Грузинские снайперы» Майдана дали показания
В мире
Названа главная уязвимость Калининграда
01:20
Названа главная уязвимость Калининграда
Армия
Лукашенко сделал скандальное заявление о ВОВ
01:31
Лукашенко сделал скандальное заявление о ВОВ
В мире СНГ
Раздевались и ели грязь: найден второй «перевал Дятлова»
23:48
Раздевались и ели грязь: найден второй «перевал Дятлова»
Криминал Происшествия
«Убирайте его в трусы»: разврат на борту самолета
00:50
«Убирайте его в трусы»: разврат на борту самолета
Происшествия Статьи
Украинский эксперт прокомментировал скандал на «России 1»
00:30
Украинский эксперт прокомментировал скандал на «России 1»
В мире Украина
О чем просил отца убивший сослуживцев срочник
00:37
О чем просил отца убивший сослуживцев срочник
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение