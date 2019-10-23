Дарига Назарбаева восхитилась красотой подмосковной резиденции Медведева

В среду Назарбаева вместе со своей делегацией прибыла в подмосковную резиденцию премьера в Горках.

"Не должно быть офиса скучного совсем. Мы же здесь всю жизнь проводим. У меня правда несколько офисов", — поделился с ней российский премьер.

"В красивом месте офис", — заметила Назарбаева.

"Здесь удобно. Самое главное, что близко от дома", — ответил он.

В ходе встречи Медведев вспомнил, что познакомился с Назарбаевой еще в начале двухтысячных, когда он возглавлял администрацию президента

Дарига Назарбаева, старшая дочь первого президента республики Нурсултана Назарбаева , была избрана председателем Сената (верхней палаты) парламента Казахстана 20 марта 2019 года.