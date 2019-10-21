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Премьер Белоруссии встретится с Медведевым в Москве 22 октября 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Премьер Белоруссии встретится с Медведевым
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас 22 октября совершит рабочий визит в Москву, где запна встреча с российским коллегой Дмитрием Медведевым, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе белорусского правительства.
"Планируется участие 22 октября премьер-министра в форуме в Сколково. Программой визита также предусмотрена встреча с Дмитрием Медведевым", — отметили в пресс-службе. Другие подробности визита, а также темы переговоров глав правительств не сообщаются.
Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" пройдет 21-23 октября в инновационном центре "Сколково".
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СНГ , Политика , Дмитрий Медведев , Сергей Румас , Сколково , РИА Новости , Москва
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