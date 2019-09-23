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В Киргизии взялись за укрепление языка 

Lenta.ru 4 часа назад
В Киргизии взялись за укрепление языка
Фото: РИА Новости
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал к усилению роли киргизского языка в обществе республики. Об этом сообщает «Интерфакс».
Он отметил, что власти страны ставят перед собой задачу укрепить роль государственного языка, при этом роль русского останется значимой. По словам киргизского лидера, русский язык — окно в мировую культуру, мир науки и знаний.
«За последние тридцать лет киргизский язык претерпел значительные изменения, рос и развивался. Нам предстоит решить немало задач, чтобы он стал языком межнационального общения. При этом заявляю, что статус русского языка как официального будет сохранен», — заявил он.
Жээнбеков выразил недовольство тем фактом, что только 40 процентов делопроизводства в государственных органах республики ведется на киргизском языке. При этом он отметил, что качество документов, подготовленных на нем, остается крайне низким. По его мнению, это наносит урон авторитету государственного языка.
Ранее о предстоящем усилении роли казахского языка заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава государства подчеркнул, что язык является «инструментом большой политики» и «призвал совместно работать без ненужных разговоров» для повышения его статуса. Токаев также считает, что казахский должен заменить русский в качестве языка межнационального общения в республике.
Согласно Конституции Киргизии, государственным языком республики является киргизский, русский язык имеет статус официального, что было закреплено в главном законе страны в начале 2000-х годов. При этом, утверждает «Радио Азаттык», осуществление документооборота и обслуживания в городах на русском языке вызывает недовольство у определенной части населения.
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СНГ , В мире , Сооронбай Жээнбеков , Кыргызстан
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